La7 | Andrea Salerno a Blogo | Urbano Cairo editore perfetto Sarà una stagione molto

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto de La7 per la2019 - 20, abbiamo incontrato il direttore, per farci raccontare novità e conferme della rete.unaricca. Sulla scorta dell'ultimo palinsesto ci rafforziamo. Giletti resta con noi, faremo degli speciali, abbiamo preso Chernobyl, Licia Colò, ci inventeremo presto altre cose. Sempre nel quadrante del presente che è la nostra forza. La nostra forza è anche l'agilità. Ci muoviamo giorno per giorno con grande efficacia. Penso che questa sia la chiave migliore. La7 palinsesto 2019 - 20: tutti i programmi La7,: "unaricca" (video) pubblicato su TVBlog.it 10 luglio 2019 14:47.

