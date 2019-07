La vogliamo smettere di fare allarmismo sul meteo?

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (foto: Robnwatkins/Flickr) Comunicato ufficiale urgente, crolla tutto prima del previsto, supercella anomala, panico sulla domenica. Oppure: Agosto schizofrenico, può succedere di tutto. E ancora: Asteroide gigante impatterà la Terra entro la fine del 2019. Ecco la data prevista e le conseguenze. Sono tre esempi di titoli con cui sono stati pubblicati, almeno nella versione iniziale, altrettanti articoli su Il.it usciti nell’ultimo mese. Per dirla con un eufemismo, possiamo prevedere che non saranno inclusi tra i casi virtuosi del giornalismorologico, e nemmeno nei manuali su come svolgere al meglio la comunicazione del rischio. Per completezza, il primo esempio citato riguarda la notizia della tregua della calura estiva in questi giorni, nonché l’arrivo di un fronte temporalesco. Il secondo riferisce di previsioni di alte temperature ad agosto, con il possibile ...

