La Vita Promessa 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione

cubemagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019) LA2. Con l’ultima puntata in onda lunedì 1 ottobre 2018 si è conclusa la primadella fiction di Rai 1. Per la regia di Riky Tognazzi, la serie ha come protagonista Luisa Ranieri, Francesco Arca e Cristiano Caccamo. E ora tutti si stanno chiedendo La2 ci? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION La2 ciVolge al termine la serie tv Lacon la quarta e ultima puntata lunedì 1 ottobre 2018. Protagonista è Luisa Ranieri che interpreta Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate e ossessive di un uomo influente senza scrupoli, Carmela lascia la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano. In un’America ...

SpringsteenMoni : RT @Libridinosa: Auguri a Marcel Proust, 10 Luglio 1871, Parigi Il mare ha l’incanto delle cose che non diventano silenziose di notte, che… - guanxinet : RT @Libridinosa: Auguri a Marcel Proust, 10 Luglio 1871, Parigi Il mare ha l’incanto delle cose che non diventano silenziose di notte, che… - Libridinosa : Auguri a Marcel Proust, 10 Luglio 1871, Parigi Il mare ha l’incanto delle cose che non diventano silenziose di not… -