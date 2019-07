La traduzione degli audio di BuzzFeed | cosa si dicono Savoini e i russi sul finanziamento

What You Do For Love degli Skunk Anansie descrive l’odio messo in scena per amore (audio - testo e traduzione) : Con What You Do For Love degli Skunk Anansie ritroviamo i forti messaggi politici della band di Skin, capace di tradurre in musica una passione viscerale, un disagio spirituale e uno spaccato sociale con la forza che avevamo già incontrato in We Don't Need Who You Think You Are. La band si fa di nuovo sentire dopo l'ultimo album Anarchytecture (2016) e ritorna con un brano politico che Skin descrive con queste parole: Le ...

Video - testo e traduzione di Frankenstein degli Editors - la band esplora il grottesco : Se non fosse per la voce di Tom Smith, Frankenstein degli Editors potrebbe essere un delirio industrial partorito da quegli artisti che dirigono orchestre di trapani e beat elettronici, tirati su a pane e John Cage e che concepiscono l'avvento della composizione digitale come una nuova frontiera creativa. Il brano arriva con grande sorpresa, se consideriamo che solamente il 4 maggio gli Editors avevano pubblicato The Blanck Mass ...

Video - testo e traduzione di Rescue Me degli OneRepublic - riflessioni pop sulla reciprocità : Rescue Me degli OneRepublic è il quinto singolo estratto dall'album "1r5" di cui il frontman Ryan Tedder ha annunciato l'uscita nel 2020. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 7 giugno e suggella il ritorno della band di Colorado Springs tre anni dopo "Oh My My" (2016). Ryan fraseggia su un arpeggio che si apre sul ritornello, grazie alle sillabe ridotte e all'apporto degli archi. Dalla seconda strofa il beat carica il taglio del brano ...

The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires - il nuovo delirio di Johnny Depp e Alice Cooper (video - testo e traduzione) : The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires arriva a quasi un mese di distanza dal lancio del secondo album della superband di Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry. Il primo sforbicia come un vetusto Edward di Tim Burton sulle corde della chitarra, il secondo porta ancora il suo teatro dell'assurdo sul palco e il terzo, instancabile, incendia il palco come farebbe con gli Aerosmith, di cui è fondatore. Questo strano accostamento tra i tre ...