ilpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La Commissionepea ha multato per 6,2dilagiapponese Sanrio, famosa per aver creato il personaggio di, per aver violato le regole della concorrenza comunitarie. Secondo l’Unionepea per più di 11 anni Sanrio avrebbe

ilpost : La società produttrice di Hello Kitty è stata multata per 6,2 milioni di euro dall’Unione Europea per aver violato… -