La Sicilia continua a regalare meraviglie | scoperto un nuovo teatro nell’antica Halaesa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La. Alla già lunga lista, la regione circondata dal Mediterraneo può aggiungere unantico: una missione archeologica francese, composta da ricercatori delle università di Amiens, Poitiers e Parigi, che opera nella zona dal 2016, ha identificato tra i resti dell’antica città siculo-greca diArchonidea, in provincia di Messina, un anfi, alcune case e botteghe, poste su una panoramica collina con vista sul Tirreno. Tra le novità più recenti, come spiega Michela Costanzi – docente di storia e archeologia greca all’Università di Amiens in un articolo sulfascicolo della rivista “Archeologia Viva” – vi è la scoperta, sull’acropoli meridionale, di un importante edificio originariamente a due piani, con le pareti dipinte: si trattava forse della dimora di un ricco cittadino o un ...

elnino9002 : @HumanSafari ciao Nicolò sono un appassionato di viaggi, cibo unto e risate ! Se vuoi vedere Palermo e la Sicilia d… - lafedecorsi : RT @pelosinelcuore: #MatteoSalvini #Sicilia #gela @ritadallachiesa La strage continua, due giorni fa un altro cane è stato UCCISO con lo st… - inas_sicilia : RT @CislNazionale: #noiCISLsiamo @FurlanAnnamaria: La Cisl nasce come soggetto politico autonomo e, oggi più che mai, continua ad essere fe… -