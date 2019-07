La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio | le prime pagine di calcio | “Rodrigo | blitz

La rassegna stampa di martedì 9 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi - ci prova Agnelli” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza il calciomercato di Juventus e Inter, i bianconeri sempre più vicini a de Ligt ma manca ancora l’accordo definitivo con l’Ajax, i nerazzurri a Barella per una valutazioni di 45 milioni di ...

La rassegna stampa di lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio : l’Inter di Conte e il calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La ...

La rassegna stampa di domenica 7 luglio – Inter - via i big. Juve - De Ligt e Zaniolo [FOTO] : La rassegna stampa di domenica 7 luglio – Tiene banco il calciomercato nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport mette in risalto le parole di Marotta su Icardi e Nainggolan e titola: “Inter 3×2. Marotta scarica Icardi e il Ninja, Conte in 10 giorni vuole Dzeko, Lukaku e Barella. Nei riquadri grandi centrali di Corriere dello Sport e TuttoSport, invece, si parla di due ...

La rassegna stampa di sabato 6 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi spacca” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi che non rientra nei piani del club e dell’allenatore Antonio Conte. L’argentino è ...

La rassegna stampa di venerdì 5 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi-Napoli - un posto al sole” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con le big del campionato che continuano a muoversi. Sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, la rosea mette in evidenza il mercato dell’Inter che potrebbe piazzare un doppio colpo per il centrocampo, non solo ...

La rassegna stampa di giovedì 4 luglio – Le prime pagine di calcio : mercato in primo piano [FOTO] : rassegna stampa – E’ il calciomercato a dominare le prime pagine sportive odierne. La Gazzetta dello Sport apre con “Juve-Icardi, giallo Ibiza”, mettendo in primo piano il presunto incontro tra Wanda Nara e Fabio Paratici sull’isola spagnola. Sulla rosea spazio anche al Torino, con un’intervista al presidente Cairo e al grande ritorno di Buffon alla Juventus. Il Corriere dello Sport apre con ...

La rassegna stampa di mercoledì 3 luglio - le prime pagine di calcio – Mercato Juve ed Inter in evidenza : La rassegna stampa di mercoledì 3 luglio – In primo piano il calcioMercato, soprattutto di Juventus ed Inter. Bianconeri concentrati sul centrocampo, tra la presentazione di Rabiot e il sogno Pogba: “Juve Champagne” titola la Gazzetta dello Sport. Il Corriere, invece, mette in evidenza la questione Barella. Si legge: “Barella dice Inter, Cagliari che fai?”. TuttoSport torna sulla vicenda Icardi: ...

La rassegna stampa di martedì 2 luglio – Le prime pagine di calcio : “dribbling Barella” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, Corriere dello Sport e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘Muraglia Godin‘, con riferimento all’ufficialità dell’arrivo dell’ex Atletico Madrid, difesa super per Antonio Conte che nello stesso reparto potrà contare su calciatori del calibro di Skriniar ...

La rassegna stampa di lunedì 1 luglio - le prime pagine di calcio : Juve alla Rabiot - Manolas al Napoli [FOTO] : rassegna stampa DI LUNEDI’ 1 luglio – In primo piano sulle pagine sportive di oggi il mercato. “Juve alla Rabiot” titola la Gazzetta dello Sport. Sulla rosea spazio anche alla chiusura dell’affare Manolas-Napoli e al mercato delle milanesi. Anche il Corriere dello Sport apre con il colpo francese della Juventus: “Oui, Rabiot!”. Spazio anche alle altre trattative di calciomercato e alla Spagna che ...

La rassegna stampa di domenica 30 giugno – Le prime pagine di calcio : “gli sbarellati” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo si decide il futuro del centrocampista Barella, il calciatore del Cagliari è finito nel mirino di diverse big, sembrava ad un passo il trasferimento ...

rassegna stampa di sabato 29 giugno - le prime pagine di calcio : mercato - sentenza Milan e Italia [FOTO] : Rassegna stampa di sabato 29 giugno – In primo piano, come sempre, il mercato. Ma non solo. C’è spazio anche per la sentenza ufficiale del Milan che ha estromesso i rossoneri dalle Coppe e per l’Italia femminile, impegnata questo pomeriggio alle 15 contro l’Olanda per i quarti di finale del Mondiale. “Patto col Diavolo” titola la Gazzetta in merito alla decisione del Tas. Nel riquadro in basso, ...

La rassegna stampa di venerdì 28 giugno – Le prime pagine di calcio : “Gigio rifà il Milan” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’. ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea apre in prima pagina con la cessione di Donnarumma al Psg. movimento che svolta il mercato dei rossoneri, preso Theo Hernandez dal Real Madrid per 20 milioni di euro, in arrivo anche Areola sempre dal club francese, ...

La rassegna stampa del 27 giugno – Il calciomercato entra nel vivo e si prende le prime pagine sportive [FOTO] : rassegna stampa 27 giugno – I principali quotidiani sportivi italiani di oggi aprono con il calciomercato in prima pagina. Scatenata l’Inter, attive anche Milan, Juventus, Roma e Napoli. In particolare, la “Gazzetta dello Sport” titola “I botti di Conte” con i due colpi Lazaro e Sensi praticamente chiusi, con Lukaku e Dzeko sempre nei pensieri dell’allenatore nerazzurro. Spazio anche ...