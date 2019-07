La promessa del vicepremier Di Maio | «Sì all' autonomia solidale | non dividerò mai

Bjorn Borg - ex marito Loredana Bertè/ Il figlio Leo è una giovane promessa del tennis : Bjorn Borg è l'ex marito di Loredana Bertè famoso tennista svedese. I due si sono conosciuti nel 1973, e la loro relazione è durata 19 anni.

Le notizie del giorno – La promessa hot di Stepanie Cayo - guai per Marcelo e novità sui diritti tv : Le notizie del giorno – Brutto contrattempo in Brasile per Marcelo. Il laterale del Real Madrid è stato fermato dalla polizia alla guida della sua auto, ma ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Secondo O Globo, Marcelo (che sta trascorrendo le vacanze a Rio) avrebbe rifiutato di soffiare davanti agli agenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Giornata importante per quanto riguarda la questione dei diritti tv, dopo la parentesi ...

Milan escluso dall’Europa League - nel comunicato del club una promessa ai tifosi rossoneri : Il Milan prende atto della decisione del TAS: il comunicato del club rossonero dopo l’esclusione dall’Europa League E’ arrivata oggi la sentenza che il Milan tanto temeva: il TAS ha deciso di escludere il club rossonero dalla prossima stagione di Europa League, una decisione arrivata arrivata in seguito al Consent Award stipulato tra Milan e Uefa, utile per rientrare il prima possibile nei paletti del Fair Play ...

Manuel - 16enne promessa del nuoto - esce di strada con la moto e muore sul colpo a Venezia : Era di ritorno da una seduta di allenamento Manuel Paulon, ma il ragazzo, sedicenne, è morto tragicamente a poche decine di metri dalla sua abitazione a Meolo (Venezia), dopo essere...

Valentino Rossi come Andrea Dovizioso? La sorprendente promessa del Dottore a Gerhard Berger : Il pilota della Yamaha ha promesso a Berger che un giorno parteciperà ad una tappa del campionato DTM come fatto da Dovizioso a Misano Questa volta è toccato ad Andrea Dovizioso, ma in futuro anche Valentino Rossi parteciperà ad una tappa del campionato DTM. A rivelarlo è stato lo stesso pilota pesarese, parlando con il presentatore di Sat.1 e ammettendo di essere intrigato dalla proposta. “Gerhard Berger mi ha invitato a Misano ...

Gf 2019 - Daniele confessa a tutti la promessa fatta a Gennaro prima del reality : Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro amici prima del reality Come forse saprete, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro, due dei concorrenti più chiacchierati di quest’edizione altrettanto discussa, erano amici ancor prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 2019. A ribadirlo è stato proprio Daniele ai suoi compagni durante il gioco […] L'articolo Gf 2019, Daniele confessa a tutti la promessa fatta a Gennaro prima ...

Vicenza - incidente in scooter : 15enne promessa del ciclismo muore 2 giorni dopo lo schianto : Si è spento dopo un'agonia durata due giorni Nicolò Celi, quindicenne vittima di un incidente avvenuto martedì a Colceresa, nella provincia di Vicenza. Il ragazzo, giovane promessa del ciclismo, stava tornando a casa dalla scuola in sella al suo scooter quando è finito contro un’auto. Giovedì sera il decesso.Continua a leggere

Sondaggio Tecnè - altro botto della Lega : Matteo Salvini - la promessa in tv dopo aver visto le cifre : È sempre tempo di sondaggi. L'ultimo viene proposto da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, dove in colLegamento c'è Matteo Salvini. E la rilevazione di Tecnè mette nero su banco un nuovo clamoroso balzo in avanti della Lega, che passa dal 34,3% raccolto alle elezioni Europee al 36,1 per

Ciclismo in lutto - ci saluta Nicolò Ceri : 15enne morto in un incidente stradale - una promessa del pedale : Il mondo del Ciclismo è in lutto, purtroppo il giovane Nicolò Celi ci ha lasciati dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il 15enne era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Colceresa, dove abitava insieme alla famiglia: poco dopo le 14.00 di quel tragico giorno, la giovane promessa del Ciclismo stava tornando a casa da scuola in sella al suo scooter ...

Aumento dell’IVA. Arriva la promessa di Di Maio : Nonostante non sia ancora tornato il sereno, il Governo continua a lavorare. Stamattina Luigi Di Maio durante il suo intervento all’assemblea di Confcommercio è tornato a parlare di futuro, assumendosi una responsabilità importante: “L’anno scorso sono venuto a dirvi che l’Iva non sarebbe aumenta e non è aumentata. Oggi vi dico la stessa cose e potete credermi”. Parole importanti, corredate da un ringraziamento ...

Playout Serie B - la dura presa di posizione dell’Aic : “Regolarità compromessa - non è una situazione normale” : L’Assocalciatori in una nota in merito alla vicenda che vede coinvolte nella gara di Playout di Serie B di domani Salernitana e Venezia ha preso una posizione molto dura: “Appare chiaro come la situazione venutasi a creare in seguito ai vari provvedimenti della Lega B e della giustizia sportiva abbiano compromesso la regolare disputa di una partita così importante”. “Non è stato normale’ rincorrere ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’obiettivo del Torino per l’attacco e la promessa di De Laurentiis che infiamma l’ambiente : Calciomercato Torino – Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il nome per l’attacco è quello di Gianluca Caprari, attaccante classe 1993 della Sampdoria. Si tratta di un calciatore che rientra nei piani del Torino sia dal punto di vista tecnico che economico, può essere la spalla perfetta per il Gallo Belotti considerando anche Iago Falque e con Zaza che potrebbe anche partire. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE) LA promessa DI DE ...

Decisioni collegiali - assemblee regionali - Meetup : la ripartenza dal basso del M5s finora solo promessa : Chi nel Movimento 5 stelle c’è da quando Beppe Grillo era l’unica voce, dirà che gli allarmi vanno avanti da anni: “Non vi dimenticate dei territori”, il grido degli attivisti. “Noi siamo diversi”, rispondevano di solito i parlamentari facendo su e giù con la testa. Eppure qualcosa per il Movimento dei banchetti, nato e cresciuto con la religione del potere dal basso, è andato storto ed è successo molto prima ...

«La Casa di Carta 3» - la promessa del Professore : «Stavolta faremo le cose in grande» : La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La tenuta è quella di ordinanza: la tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì, «il simbolo della resistenza» come la chiama lui. A guardare direttamente in camera, inforcando gli occhiali e parlando piano piano, in modo che tutti capiscano il suo messaggio, è Il Professore che, nell’ultimo teaser della terza stagione della Casa di Carta, ci promette che questa volta ...