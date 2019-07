La procura di Roma indaga sulla mancata raccolta dei rifiuti

Roma - abusi su una suora : la procura chiede il rinvio a giudizio per un sacerdote : Un nuovo caso di abusi da parte di un uomo di Chiesa è stato portato alla luce dai magistrati della procura di Roma, che hanno chiesto il rinvio a giudizio per padre Giovanni Salonia, appartenente all’Ordine dei cappuccini. Si tratta di uno dei più noti psicoterapeuti che operano in ambito ecclesiale in Italia. Ad accusarlo di violenza carnale sarebbe una suora, sulla quale, secondo i pm che stanno seguendo il caso, il sacerdote avrebbe ...

Rifiuti Roma. Rocca (FDI) : presentato esposto in procura : Rifiuti Roma – “Stanco di assistere al solito teatrino del rimpallo di responsabilità, delle polemiche a mezzo stampa e soprattutto della disastrosa situazione dei Rifiuti nella città di Roma, assistito dall’Avvocato Domenico Naccari, ho presentato presso il Comando dei Carabinieri del Torrino, un esposto alla Procura della Repubblica, affinché, accerti la condotta tenuta dal Sindaco di Roma Virginia Raggi sul tema dei Rifiuti” ...

ANPI : presentata denuncia contro CasaPound e Forza Nuova a procura di Roma : Roma- L’ANPI nazionale ha presentato al Procuratore di Roma formale denuncia contro le organizzazioni neofasciste, in particolare Forza Nuova e CasaPound, per i numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi. Nella denuncia si chiede, inoltre, di procedere al sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente. “La nostra Associazione- commenta Emilio ...

Roma - 26enne morto alla Sapienza : la procura indaga per omicidio colposo : omicidio colposo contro ignoti. Con questa accusa la Procura di Roma sta indagando sulla morte di Francesco Ginese, il giovane di 26 anni deceduto sabato dopo aver provato a scavalcare il muro dell’università della Sapienza per andare a una festa abusiva. Il ragazzo, nella scalata, si era reciso l’arteria femorale. Inutili il ricovero e l’operazione di urgenza al Policlinico Umberto I. Il pubblico ministero Stefano Rocco Fava, ...

Massimo Ferrero : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio : Sembra si stia per aprire un periodo difficile per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha infatti annunciato, su Twitter, che potrebbe essere rinviato a giudizio dalla Procura di Roma. “La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, accusato, assieme ad altri, di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture ...

Csm - il procuratore di Milano Greco : “Sconcertati dalle logiche di funzionamento della burocrazia romana” : “Un mondo che non ci appartiene, che non appartiene soprattutto ai magistrati del Nord, e che vive negli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana“. Parola di Francesco Greco, procuratore capo di Milano che in questo modo ha ricordato Walter Mapelli, l’ex procuratore di Bergamo morto ad aprile dopo una lunga malattia. Il riferimento del capo degli inquirenti milanesi è per l’inchiesta che ha travolto il Consiglio ...

La procura di Roma chiede il processo per Ferrero : Ferrero processo – Rischio processo per il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per lui ed altre quattro persone nell’ambito dell’indagine che nel novembre scorso portò ad una serie di sequestri per circa 2,6 milioni di euro, poi parzialmente annullato dal tribunale del Riesame. Come riporta […] L'articolo La Procura di Roma chiede il processo per Ferrero è stato ...

Csm - pg Cassazione : “Riunione consiglieri con Lotti non casuale. Imputato ha contribuito a scelta procuratore Roma” : Si è determinato l’oggettivo risultato che la volontà di un Imputato abbia contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”. Lo scrive il Pg della Cassazione Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione a carico di cinque togati del Csm (tre intanto dimessi). L’Imputato a cui si riferisce è Luca Lotti, che partecipò il 9 maggio scorso a una riunione fuori dal Csm con Luca ...

Le mire di Palamara e Lotti sulla procura di Roma : "Mettiamo paura a Creazzo - si vira su Viola" : Una “strategia di danneggiamento” del Procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, candidato, con Marcello Viola e Franco Lo Voi, a succedere a Giuseppe Pignatone alla guida della Procura di Roma. È quella che sarebbe stata prefigurata - come emerge dell’atto con cui il pg di Cassazione Riccardo Fuzio comunica l’avvio dell’azione disciplinare per i togati autosospesi Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo ...

Pg Cassazione - ruolo attivo Lotti su nomina procuratore di Roma : Il deputato del Pd Luca Lotti "riveste nella discussione 'programmatica' della nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Roma un ruolo pienamente attivo". E' quanto si legge nell'atto firmato dal pg di Cassazione Riccardo Fuzio con cui si comunica l'avvio dell'azione disciplinare per i togati del Csm - Gianluigi Morlini, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Luigi Spina - che presero parte all'incontro notturno del 9 maggio ...

Bufera procure - forse nuovo voto su procura Roma : Potrebbe ricominciare da zero l' iter per la nomina del nuovo Procuratore di Roma, dopo la Bufera che ha investito il Csm sull'onda dell' inchiesta di Perugia. Cioe' da una nuova deliberazione della Commissione per gli incarichi Direttivi, commissione che intanto e' stata rinnovata nella sua composizione con la sostituzione di due dei consiglieri togati che avrebbero partecipato fuori dal Csm a incontri sul futuro assetto della Procura ...

Raffaele Marra - procura di Roma chiede condanna a due anni per abuso d’ufficio : Il pm di Roma Francesco Dall’Olio ha chiesto di condannare a 2 anni di reclusione l’ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra, accusato di abuso d’ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune. Per la stessa vicenda, lo scorso 10 novembre la sindaca Virginia Raggi è stata assolta dall’accusa di falso. Per la procura Marra ebbe un ruolo “assolutamente attivo” mentre ...