La nuova vita a Lipari di Camilla | l’asinella rimasta ferita nell’eruzione dello Stromboli

Bobo Vieri - video The chance/ nuova vita da dj - ecco il primo singolo dell'ex bomber : Dato l'addio al calcio, Bobo Vieri ha iniziato l'avventura da dj: pubblicatoil suo primo singolo The chance, ecco il video del brano.

Presentata la nuova stagione televisiva di La7 tra novità e riconferme : Dopo una stagione di grandi successi che ha visto La7 – da settembre 2018 a giugno 2019 – realizzare i migliori ascolti degli ultimi 6 anni – la Tv di Cairo Communication diretta da Andrea Salerno, riparte da settembre con le migliori firme del giornalismo italiano: da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Corrado Formigli, da Massimo Giletti a Diego Bianchi “Zoro”, da Andrea Purgatori a Myrta Merlino a Tiziana Panella. ...

Giulia Michelini ma vista così. La ‘nuova vita’ lontano dal piccolo schermo : Giulia Michelini è uno dei più grandi talenti della televisione italiana e fin dal debutto si è sempre distinta per la sua bravura nel campo della recitazione. Siamo sempre stati abituati a vederla nelle vesti di attrice sul piccolo schermo ma di recente ha deciso di cambiare “professione”, dandosi temporaneamente alla moda. E’ stata scelta infatti come testimonial delle campagne pubblicitarie invernali ed estive del brand ...

Cuccarini-Matano - la nuova coppia de "La vita in diretta" - : Sono la nuova coppia in conduzione de “La vita in diretta” , il programma del pomeriggio, nella prossima stagione di Raiuno da settembre. Stasera, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai avvenuta a Fiera City a Milano, Alberto e Lorella raccontano come sarà il loro programma e rispondono alle tante polemiche di questi giorni. Lorella e Alberto, infatti, sono stati etichettati come conduttori “sovranisti” scelti dai vertici Rai in ...

Palinsesti Rai 2 2019/20 : tutte le novità della nuova stagione televisiva : Palinsesto Rai 2 2019/2020: tutti i programmi in onda nella nuova stagione, le novità.Palinsesto Rai 2 – Dopo quello di Rai 1, che trovate qui, passiamo in rassegna il palinsesto per la nuova stagione televisiva di Rai 2, la rete che già dall’inizio dell’anno ha subito i maggiori cambi di palinsesto (e i migliori flop) con la direzione di Carlo Freccero.Vediamo quindi cosa è previsto nel palinsesto Rai 2 della stagione ...

Rai palinsesti - tutte le novità per la nuova stagione 2019 – 2020 : Tante le novità sui canali Rai per la nuova stagione televisiva autunno inverno 2019 – 2020: nella presentazione dei palinsesti di viale Mazzini emergono 49 nuove produzioni sulle reti generaliste, 18 nuove conduzioni tra Rai1, Rai2 e Rai3. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi e le indiscrezioni, andiamo nel dettaglio, Mara Venier approda in prima serata su Rai1 con La porta dei sogni, uno show che celebra le storie, in onda dal 20 ...

Palinsesti Rai 1 2019/20 : tutte le novità della nuova stagione televisiva : Palinsesto Rai 1 2019/2020: tutti i programmi in onda nella nuova stagione, le novità e i nuovi conduttori.Palinsesto Rai 1 2019/20– Dopo varie polemiche per i costi della presentazione dei Palinsesti, e per la cancellazione dell’annuale doppio evento a Roma e a Milano, il servizio pubblico ha presentato i Palinsesti per la nuova stagione televisiva che partirà a settembre. In sostanza nell’evento si confermano quasi tutte le ...

Irene Cioni : nuova vita per la velina di Striscia la notizia tra yoga e cinema : Che fine ha fatto Irene Cioni: la velina di Striscia la notizia è diventata istruttrice di yoga e si appresta a debuttare come attrice Irene Cioni, dopo la partecipazione a Miss Italia del 2011, con la mora Ludovica Frasca e con ben quattro edizioni di Striscia la notizia alle spalle, è stata una delle veline più […] L'articolo Irene Cioni: nuova vita per la velina di Striscia la notizia tra yoga e cinema proviene da Gossip e Tv.

500 Dolcevita – La prima serie speciale della nuova gamma Fiat : eleganza e raffinatezza per uno stile italiano autentico [GALLERY] : 500 Dolcevita: raffinata eleganza per un capolavoro in movimento La nuova serie speciale 500 Dolcevita è dedicata a un cliente raffinato alla ricerca di esclusività ed eleganza. Sono gli stessi valori alla base del più autentico stile italiano, quello che nell’immaginario collettivo coincide con la “Dolce Vita”. E come si addice a una diva dell’epoca, la nuova vettura è “vestita” esclusivamente di una ...

Kikò Nalli nuova vita : “Esiste la forza di guardare oltre” : La felicità di Kikò Nalli dopo il Gf 2019: una nuova vita per l’ex di Tina Cipollari Kikò Nalli ha avuto un percorso, all’interno della Casa del Grande Fratello, ricco di momenti speciali ma anche di alcuni molto difficili: stando tra le quattro mura, senza rapporti diretti coi suoi cari, ha avvertito in maniera inimmaginabile […] L'articolo Kikò Nalli nuova vita: “Esiste la forza di guardare oltre” proviene da ...

Pamela Prati - nuova vita dopo lo scandalo : "Come trasformo il dolore" - il piano della showgirl : “Grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili e grazie anche a chi mi ha fatto del male, in questi stessi mesi, in cui era facile farmene". Pamela Prati rompe il silenzio e lo fa su Instagram. "Senza i secondi, non avrei visto così bene e amato così tanto i primi. Grazie

Palinsesti Mediaset - tutte le conferme e le novità della nuova stagione : Riconfermate tutte le prime serate di Maria De Filippi e "Live! Non è la D'Urso". Seconda possibilità per il cartoon di Adriano Celentano, per Pier Silvio Berlusconi "un grande artista del suo livello merita un'altra chance"\\ I nuovi palinstesti Mediaset, per la stagione 2019/2020, sono stati presentati in queste ore a Santa Margherita Ligure. Tra conferme e novità, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha illustrato ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 luglio 2019 : nuova vita per Diego e Guido : Diego e Guido danno un colpo di spugna al passato e affrontano una Nuova vita, lontana dai tormenti. Leonardo rivela a Serena un particolare inquietante.

Eruzione Etna - attività stromboliana dalla Bocca nuova : esplosioni - lanci di lapilli e cenere [GALLERY] : L’Etna fa registrare in queste ore attività stromboliana dalla Bocca Nuova, con emissione di cenere, esplosioni e lanci di lapilli incandescenti che ricadono nelle vicinanze del cratere, nella zona sommitale del vulcano. La colonna di cenere lavica viene sospinta dal vento lontano dai centri abitati. L’attività dell’Etna non impatta sull’operatività dell’aeroporto di Catania. L'articolo Eruzione Etna, attività ...