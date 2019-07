La nuova ministra Locatelli | leghista della prima ora che multava chi sfama i clochard

Serie C - Trapani : la nuova composizione del Consiglio d’Amministrazione : Nel corso di una assemblea ordinaria svoltasi in data odierna è stato deliberato l’incremento da tre a cinque del numero dei componenti del CdA della Società Trapani Calcio. Ai tre consiglieri già in carica (Francesco Paolo Baglio, Maurizio De Simone e Adolfo Terranova) si sono aggiunti Angelo De Simone e Antonino Franchina, al quale è stata altresì attribuita la carica di vice presidente. Il Consiglio d’amministrazione del ...