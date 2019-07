La non crescita dell' Italia e il maltempo

"non sono contro Berlusconi ma voglio costruire il futuro" - Toti lancia da Roma "L'Italia in Crescita" : Il coordinatore di Forza Italia e governatore di Liguria: "Nessuno dica che Toti è contro Berlusconi. Quello che chiedo è di costruire la terza Repubblica. Dobbiamo tornare a essere un grande movimento di popolo"

Decreto Crescita : corsia preferenziale per James ma non per Manolas : Il Decreto Crescita è stato approvato ieri dal Senato (con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astenuti). Il bonus fiscale per gli sportivi impatriati è diventato legge, anche se con degli aggiustamenti al ribasso rispetto alla prima stesura. Così come si è delineata, la nuova legislazione offre al Napoli una corsia preferenziale per l’acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid ma non per quello di Manolas dalla Roma. Lo spiega la ...

Pd - solo 29 in aula al voto sul dl crescita : imbarazzo-Zingaretti - il suo partito il venerdì non lavora : Il Pd, il venerdì pomeriggio, è già andato in massa al mare. Già, perché al voto finale sul dl crescita erano presenti in aula 29 piddini su 111. Una discreta vergogna, un numero clamoroso di assenza sul quale è intervenuto, sabato, il segretario Nicola Zingaretti, chiedendo spiegazioni su quanto ac

Conte : "Crescita non basta per avere una vita felice - sia equa e sostenibile" : "L'attenzione a una prospettiva di crescita equa e sostenibile, inclusiva e quanto più possibile, diffusa rappresenta l'orizzonte ideale al quale tendere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo secondo Forum internazionale del Gran Sasso. "Il tema dei cambiamenti climatici, che è solo una delle molteplici questioni riconducibili alla dimensione di una crescita a misura d'uomo, è ormai ...

Salvini : Ue non impedirà crescita Italia : 13.45 "Non ci sarà alcuna manovra correttiva" "prima vengono le garanzie per gli Italiani e poi per tutti gli altri", "non permetteremo che a Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese", ha detto il vicepremier Salvini a margine della Festa della Guardia di Finanza. Per la flat tax servono "almeno 10-15 miliardi, i soldi ci sono basta volerli usare", ha continuato.Poi sul Csm,dice: "Va riformato tutto, non va cambiata qualche persona" ...

Conti pubblici - Conte alla Camera dopo il vertice di governo : “In Ue Crescita non può più essere antitetica alla stabilità” : dopo quasi un’ora è finito il vertice economico a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. alla riunione non hanno preso parte i tecnici del ministero Economia e finanza. Scopo dell’incontro era definire una linea nella trattativa sulla procedura d’infrazione dell’Unione europea per eccesso di debito pubblico. dopo ...

Giuseppe Conte all’Ue : “Il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa” : Giuseppe Conte, tenta di placare l'agitazione mediatica riguardo alla risposta che l'Italia deve ancora inviare a Bruxelles. "Che arrivi un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto. In realtà si tratta di un messaggio politico alla nuova legislatura europea, che posso anticipare: il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa", afferma il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Radio radicale - stop a lavori del Dl Crescita per cercare un’intesa. Salvini : “non si cancella sua esistenza” : Su Radio radicale “non cambio idea rispetto a quanto ho detto prima delle elezioni, non si cancella l’esistenza di una Radio con un emendamento e con un tratto di penna. Il mandato a nome della Lega in Commissione è di lavorare affinché questa voce ci sia”. Salvini parla così e riconferma la sua posizione sul destino dell’emittente, mentre in aula vengono sospesi i lavori sul decreto Crescita proprio per cercare ...

Crescita record della Lega ma i dem hanno più sindaci - la non scelta dei grillini : I vincitori cambiano a seconda del metro che si usa. Se la misura è il numero delle bandierine, allora Nicola Zingaretti ha le sue buone ragioni per provare sollievo perché il Pd ne ha piantate 62 sui 124 comuni dove domenica si è votato (elaborazione dell’Istituto Cattaneo sui dati del ministero dell’Interno). In altre parole, la sinistra continua...

L'indice Pmi in crescita non basta. Lo spread sopra 290 : Milano. L'unica buona notizia arriva dai dati macro. A fronte di una flessione dell'attività manifatturiera nell'Eurozona, con L'indice Pmi a 47,7 punti dai 47,9 di aprile, l'Italia registra per una volta dati sopra la media. Lo stesso indice, infatti, a Roma è salito a maggio a 49,7 da 49,1 di apri