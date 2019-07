La moda oggi | ritorna l’uso dei teschi?

La moda lità classificata di Mortal Kombat 11 arriva oggi 18 giugno : come funziona la Kombat League : Per alcuni, Mortal Kombat 11 è già il miglior picchiaduro ad incontri dell'attuale generazione del gaming. Nonostante la sua uscita recente, e al netto dei dubbi iniziali legati al farming selvaggio, l'ultima opera di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games è riuscita ad imporsi tra le stelle del genere di appartenenza, scontrandosi a muso duro con titoli del calibro di Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ o ancora Dead or Alive 6 e Soul ...

E3 2019 : Fallout 76 riceverà oggi la modalità battle royale "Nuclear Winter" : Continuano le conferenze dell'E3 2019 e, in questo momento, è in corso l'evento di Bethesda.Nel corso della conferenza la compagnia ha dato spazio al suo (discusso) Fallout 76. Nello specifico, Bethesda ha annunciato la battle royale per il suo titolo, la modalità "Nuclear Winter".La modalità PvP per 52 giocatori sarà disponibile da domani.Leggi altro...