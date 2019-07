La Lega rilancia la pace fiscale 2 | ma il M5S si oppone | “Con noi non passerà nessun

La battaglia delle tasse - la Lega rilancia : pace fiscale bis. M5S : «Nessun condono» : Salvini punta sulla flat tax al 15 per cento. Asse tra Conte e Tria per rivedere gli scaglioni Irpef: l’ipotesi più ambiziosa è l’accorpamento delle aliquote da cinque a tre

Condono sulle cassette di sicurezza - Salvini rilancia la vecchia idea della Lega : L'idea rilanciata dal vicepremier Matteo Salvini di far emergere il contante (e gli altri beni di valore) chiusi nelle cassette di sicurezza per destinarne gli importi recuperati all'economia reale non è una novità. Non lo è per il governo gialloverde né per gli esecutivi che lo hanno preceduto...