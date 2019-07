agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una sola, ma immediata, richiesta. Sulla questione rimpasto il vicepremier Matteo Salvini era stato molto chiaro: "Chiedete ai 5 stelle, c'è l'urgenza, non, magoverno italiano, di avere una Bruxelles, se questo da parte dei 5 stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno". Le parole del leader dellapronunciate ai giornalisti fuori da Montecitorio erano state corredate da una piccola aggiunta sul nome del candidato a ricoprire il ruolo diper leUe : "Lo sa il presidente del Consiglio". Un nome, già chiacchierato, che ha trovato poi conferma solo nella tarda serata di martedì. Laha proposto il nome di Lorenzo, attuale responsabile del dicastero per Famiglia e disabilita', aper leUe e - riferiscono fonti governative del partito di via Bellerio. Non solo. La proposta, quella ad ...

fisco24_info : La Lega lancia Fontana come ministro per le politiche europee: Una sola, ma immediata, richiesta. Sulla questione r… - Peppe91176 : Il Sovranista: Palermo, la Lega lancia una petizione per chiedere... - hamiltondesivel : NON E' LERCIO! 'Scegliamo le parole giuste'. il governo lancia 'Stop hate speech', la campagna contro l'incitament… -