La Lega chiude il Cara di Mineo che era stato aperto dalla Lega

Il cara di Mineo chiude i battenti. Salvini : "Un bel giorno di Legalità" : Roberto Chifari Il cara di Mineo chiude ma non tutti sono contenti. Davanti alla struttura una cinquantina tra dipendenti, ex lavoratori della struttura e sindacalisti protestano contro la chiusura del centro Il cara di Mineo chiude per sempre. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a Caltagirone, ha annunciato la chiusura della struttura che tanto ha fatto discutere in questi ultimi anni. "Ci eravamo impegnati a chiudere e ...

Ex Ilva - il Ceo di ArcelorMittal : “Senza immunità Legale lo stabilimento chiude a settembre” : In assenza dell'immunità penale l'ex stabilimento Ilva di Taranto potrebbe cessare la produzione e chiudere il 6 settembre. L'ha dichiarato Geert Van Poelvoorde, ceo di ArcelorMittal Europa, spiegando che la decisione è legata al problema della protezione legale e alla legge che abolisce l’immunità ed entrerà in vigore, per l'appunto, tra tre mesi.Continua a leggere

L’amministratore deLegato della società che gestisce l’ILVA ha detto che l’impianto potrebbe chiudere a causa di una misura contenuta nel “decreto crescita” : Geert Van Poelvoorde, l’amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, la società che gestisce l’acciaieria ILVA di Taranto, ha detto oggi che l’impianto potrebbe chiudere a settembre per via di una norma contenuta nel cosiddetto “decreto crescita”, attualmente in discussione al Parlamento. Van Poelvoorde

M5s apre alle Autonomie. Ma la Lega chiude sul salario minimo : "Stiano attenti a non esagerare". Matteo Salvini - e nessuno nella Lega in verità - potrebbe rispondere al lungo 'post' di Luigi Di Maio sull'autonomia, in cui il vice premier pentastellato chiede che le intese care agli 'ex lumbard' procedano "di pari passo con un grande piano per il Sud". Ma il ragionamento nel partito di via Bellerio è univoco: nel testo, implicitamente, Di Maio dice che l'autonomia si farà, allora va bene. Il ...

Matteo Salvini - ipotesi estrema sull'immigrazione : chiudere gli aeroporti ai voli ilLegali della Merkel : Nella battaglia con la Germania e Angela Merkel sull'immigrazione, la Lega è pronta ad usare le maniere forti. Anzi fortissime. Dopo la chiusura dei porti alle ong che recuperano migranti in acque libiche e in barba alla legge italiana, Matteo Salvini starebbe valutando anche la chiusura degli aerop

NBA Finals 2019 : Klay Thompson chiude con la rottura del Legamento crociato del ginocchio : Oltre al danno, la beffa. I Golden State Warriors perdono gara-6 delle NBA Finals 2019 contro i Toronto Raptors e devono cedere il Larry O’Brien Trophy ai canadesi (che chiudono sul 4-2), ma le brutte notizie per coach Steve Kerr e compagni non si concludono certo qui. La serie per i californiani è stata veramente stregata, con la rottura del tendine di Achille di Kevin Durant nella vittoriosa gara-5 e, infine, con il pesantissimo ko ...

Nigel Farage chiude all’alleanza con la Lega al Parlamento europeo : “Non farà parte di Enf - vuole ricostituire Efdd” : Nigel Farage chiude all’alleanza con il gruppo sovranista di Matteo Salvini a Bruxelles. I 29 seggi del Brexit Party, la formazione più rappresentata nella plenaria dopo il voto del 26 maggio, non andranno ad aumentare la rosa di 73 fedeli al gruppo voluto dal capo del Carroccio. Ed è stato lui stesso ad annunciarlo ai giornalisti di Politico, precisando che “non entrerà a far parte del gruppo Enf“. Parole, quelle del politico ...

Pesca : Miccichè - ‘Lega ha preso 30% a Favignana e chiude Tonnara’ : Palermo, 3 giu. (Adnkronos) - "E’ il ministro che deve agire, la Regione siciliana non può fare niente, oltre che protestare come stiamo facendo. Io ho parlato con la famiglia Castiglione, mi hanno detto che sono nei guai, avevano investito tanto per riaprire la tonnara e adesso la richiuderanno a m

Quote tonno - chiude (di nuovo) la tonnara di Favignana : “Colpa del decreto Lega”. Da M5s a Fi tutti contro il Carroccio : Aveva riaperto da neanche un mese dopo dodici anni di vuoto. Ma adesso la storica tonnara di Favignana è pronta a chiudere di nuovo i battenti, scatenando uno scontro politico senza precedenti. Il taglio delle Quote tonno per l’isola in provincia di Trapani compatta la Sicilia contro il governo centrale. Anzi: contro Franco Manzato, il sottosegretario della Lega autore del decreto che stabilisce le cifre massime di pescato. A Favignana ...

Parlamento Ue - Zanni (Lega) : “Stiamo per chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit Party : “Sono per restare con M5s” : È iniziato il corteggiamento delle formazioni sovraniste ed euroscettiche a quello che, dopo il voto del 26 maggio, si è imposto come il primo partito europeo per numero di seggi conquistati: il Brexit Party dell’ex leader di Ukip, Nigel Farage. A dare inizio al botta e risposta europeo è stato il responsabile esteri della Lega, Marco Zanni, dichiarando che l’incontro con Farage “è andato bene, stiamo lavorando” e ...

Ambra Angiolini chiude l’account Instagram : mossa Legata all’addio di Max Allegri alla Juventus? : Ambra Angiolini ha cancellato, forse provvisoriamente, il suo profilo Instagram. Al momento infatti il suo account risulta disattivato e in molti legano questo gesto all’addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Paura di una eccessiva sovraesposizione mediatica? Per ora non ci sono risposte ma certo è che in passato molte domande sulla Vecchia Signora erano comparse anche sul profilo Instagram dell’attrice. Magari si ...

Spread da record - poi chiude a 284. Guerra M5S-Lega anche sull'Iva : Lo Spread si avvicina a quota 300 e rende ancora più difficile «l'impresa» di evitare l'aumento a fine anno dell'Iva. A dieci giorni dal voto, i mercati non sembrano...

Fake news su migranti e vaccini : Fb chiude 23 pagine - anche pro-Lega e M5s non ufficiali : Venivano usate per condividere informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione a seguitodi un'indagine del movimento cittadino Avaaz che Facebook ha ringraziato pubblicamente