La Juve avrebbe campo libero per Icardi | dopo la possibile virata del Napoli su Rodrigo

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...

Juventus - Dybala avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter : Questa estate il vero tormentone di mercato riguarderà sicuramente il futuro di Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter piace molto alla Juventus che, però, deve cedere almeno uno tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic prima di affondare il colpo. Una trattativa, quella con la società nerazzurra, che non sarà semplice da condurre visto che il club meneghino ha fatto sapere di essere disposto a trattare solo per offerte superiori ai sessanta ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : gli amici avrebbero organizzato una festa di addio : Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che la società è al lavoro sul mercato mentre la squadra si prepara per il raduno estivo. La prima parte della preparazione si svolgerà a Torino e poi i bianconeri partiranno per la tournée asiatica. La Juve sta cercando di regalare a Maurizio Sarri giocatori molto importanti, uno su tutti Matthijs De Ligt. L'olandese ha scelto di vestire la maglia bianconera come ha annunciato il suo ...

Calciomercato Juventus : alzata l’offerta per de Ligt - Dybala avrebbe rifiutato l’Inter : L’affare Matthijs de Ligt per il Calciomercato della Juventus sarebbe arrivato alle ultime curve. Il traguardo è vicinissimo dopo che Mino Raiola ieri aveva inviato le parti a fare in fretta. I bianconeri hanno preso la palla la balzo alzando l’offerta all’Ajax, ora mancano una decina di milioni forse qualcosa in meno per portare in porto l'affare. I lancieri non hanno nessuna intenzione di fare muro, per ora il difensore si allena con la ...

Calciomercato Juventus - Pogba : il francese avrebbe scelto il Real Madrid : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paul Pogba. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese Daily Mail, il francese avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Il centrocampista oggi è atterrato in Australia con il Manchester United per prendere parte alla tournèe estiva della sua attuale squadra. Non ci sono stati quindi strappi clamorosi, ma è ormai quasi certo che sarà la sua ultima trasferta ...

Sportmediaset - Icardi avrebbe detto ad un amico che ormai gli tocca diventare Juventino : L'attenzione del calciomercato in questo inizio di luglio è sicuramente indirizzata verso il probabile arrivo alla Juventus del difensore centrale De Ligt, considerato da tutti come un grande acquisto che sarebbe in grado di garantire un ulteriore salto di qualità alla squadra di Sarri soprattutto in Champions League. Ma il mercato bianconero quasi certamente non si fermerà con l'acquisizione del cartellino del difensore dell'Ajax, anche se ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...

Calciomercato Juventus - Pogba scuote lo United e il Real avrebbe pronta l'offerta : Paul Pogba continua ad essere il sogno del Calciomercato dalla Juventus. Il francese è sempre più ai ferri corti con il Manchester United che potrebbe anche lasciarlo partire ma solo a seguito di un’offerta da 160 milioni di euro. Dall’Inghilterra raccontano oggi che il giocatore ha una gran fretta di lasciare i Red Devils e non vorrebbe nemmeno partire per la tournèe organizzata in Australia, mentre in Spagna scrivono che il Real Madrid è ...

Dall'Inghilterra : Sarri e la Juventus avrebbero scaricato Higuain (RUMORS) : L'arrivo di Maurizio Sarri è stato accolto in Italia con sorpresa ma allo stesso tempo con piacere dagli addetti ai lavori: la scelta della dirigenza bianconera di affidarsi ad un tecnico che fa del gioco propositivo ed offensivo la sua strategia principale è sicuramente innovativa per una Juventus che ha sempre puntato solo a vincere, lasciando lo spettacolo alle altre squadre. Di certo il tecnico toscano avrà una rosa di notevole livello, ...

Juventus - Paratici avrebbe incontrato Wanda Nara per parlare di Icardi : Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una Juventus ancora più forte. Il ds bianconero in particolare si sta concentrando sulla questione De Ligt ma non tralascia nemmeno le altre piste. Qualche giorno fa, Fabio Paratici è volato a Ibiza e durante il suo soggiorno sull'isola avrebbe incontrato Wanda Nara. La Juve avrebbe avuto questo summit con la moglie e agente di Mauro Icardi per parlare del futuro dell'attaccante. I ...

Juventus : Paratici avrebbe chiesto a Icardi di restare un altro anno all'Inter : La Juventus continua ad avere Mauro Icardi come uno dei principali obiettivi di mercato per questa sessione di calciomercato. Già lo scorso anno aveva fatto un tentativo per il centravanti argentino prima di virare su Cristiano Ronaldo. Ad ammetterlo fu la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Wanda Nara, che negli studi di Tiki Taka su Italia 1, aveva svelato come i nerazzurri fossero pronti a cederlo, ma fu proprio l'argentino a rifiutare ...

Dalla Spagna : Pogba avrebbe telefonato a Sarri - vuole la Juventus (RUMORS) : Sono arrivate le prime importanti ufficialità da parte delle società di vertice di Serie A: su tutte le più attive sembrerebbero proprio Napoli, Inter e Juventus, in particolar modo le prime due vogliono rafforzarsi per cercare di competere contro il dominio dei bianconeri, che dura oramai da diversi anni in Italia. Proprio la Juventus però non sta a guardare ed ha già annunciato importanti acquisti: dopo l'arrivo a parametro zero di Aaron ...

Calciomercato Juventus : de Ligt prossimo colpo - Icardi avrebbe scelto i bianconeri : Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui ...

Juventus - Pogba avrebbe espresso a Sarri la volontà di ritornare in bianconero : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con acquisti che dovrebbero andare ad incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Ramsey, Luca Pellegrini, Demiral, Rabiot e forse De Ligt potrebbero non essere gli unici arrivi in bianconero per la prossima stagione: si parla di un terzino destro che possa sostituire il probabile partente Joao Cancelo e nel settore avanzato, in caso degli addii di Higuain e Mandzukic, la ...