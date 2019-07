La Fiorentina riabbraccia Dainelli | è il nuovo Supervisore dell’Area Tecnica

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) LaDaniele. Ilcorso viola accoglie l’ex difensore, che è stato capitano dei toscani per 5 stagioni. Ecco il comunicato. “Laè felice dire Darioche entra a far parte della Società con il ruolo diha indossato la maglia viola dal 2004 al 2010 di cui è stato capitano per 5 stagioni. A Dario va il nostro bentornato e un grande in bocca al lupo per il suoincarico“.L'articolo La: è ildell’AreaCalcioWeb.

