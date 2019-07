La fine del mondo | Padre Pio e il terremoto | quando la religione e la scienza provano

Superbike - GP Usa 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Laguna Seca : E’ tempo del nono round del Mondiale 2019 di Superbike (12-14 luglio), sul tracciato di Laguna Seca (Stati Uniti). Lungo la rinomata pista californiana, nota per il famoso “Cavatappi”, i centauri delle derivate di serie si esibiranno per regalare spettacolo e contendersi punti importanti in vista di quel che sarà. Si riprende con il solito confronto tra il nord-irlandese Jonathan Rea e lo spagnolo Alvaro Bautista. Il campione ...

Cremona - bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo : A San Felice, nel Cremonese, un bambino di poco più di 2 anni e mezzo sfuggendo alla vigilanza dei genitori, famiglia di operai rumeni che abitano in una casa Aler, si è arrampicato su...

Il nonno della bimba precipitata dalla nave : “La finestra era aperta - io non l’ho sporta” : Secondo le prime ipotesi, il nonno di Chloe Wiegand, bimba di 18 mesi morta mentre si trovava in vacanza su una nave da crociera della Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico, avrebbe fatto penzolare la nipotina dall'11esimo piano della Freedom of the Seas, per poi lasciarsela scappare. Ma la famiglia smentisce: "È caduta da una finestra aperta, non c'era il vetro".

La fine del Maggiolino : Volkswagen non produrrà più la famosa utilitaria nata da un desiderio di Hitler e diventata poi un simbolo di anticonformismo

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giorgetti : “Avremo la legge olimpica entro fine dell’anno” : Un vittoria di squadra, una vittoria di cui essere orgogliosi. E’ questo il significato del successo di Milano-Cortina, sede prescelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Dopo Torino, il Bel Paese sarà teatro di grandi sfide e per onorarle al meglio sarà necessario lavorare ed attivarsi in tempi celeri. Il primo step sarà la legge olimpica: un decreto attuativo che sarà convertito in legge e dovrà essere approvato dal ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giorgetti : “Avremo la legge olimpica entro fine dell’anno” : Un vittoria di squadra, una vittoria di cui essere orgogliosi. E’ questo il significato del successo di Milano-Cortina, sede prescelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Dopo Torino, il Bel Paese sarà teatro di grandi sfide e per onorarle al meglio sarà necessario lavorare ed attivarsi in tempi celeri. Il primo step sarà la legge olimpica: un decreto attuativo che sarà convertito in legge e dovrà essere approvato dal ...

Speriamo di fare la fine della Grecia! : Speriamo che l’Italia faccia la fine della Grecia. Conclusione sorprendente, visti gli scongiuri dell’epoca di Monti, ma dovuta. Situazione economica sempre oppressa dal debito ma fortemente migliorata, e per certi aspetti una dinamica superiore alla nostra. Alternanza senza drammi e umiliazioni inf

UniCredit - addio a fineco : avviata cessione quota residua del 18 - 3% : UniCredit si appresta a compiere l’ultimo passo per uscire da FinecoBank. L’istituto di credito di Piazza Gae Aulenti ha infatti annunciato l’avvio di un’operazione di cessione di azioni ordinarie...

Un divorzio lungo tre anni! La fine della love story fra Ben Affleck e Jennifer Garner : Svelato perchè Ben Affleck e Jennifer Garner solo lo scorso anno hanno ufficializzato il loro tormentato divorzio. La separazione ufficiale fra Ben Affleck e l’attrice Jennifer Garner è arrivata nel 2015, ma il divorzio è diventato effettivo solo qualche anno più tardi, dopo una difficile battaglia legale. L’ex coppia d’oro del cinema di oggi, non ha mai rilasciato una dichiarazione in merito, spiegando sommariamente le motivazioni ...

Nonno fa penzolare nipotina di 18 mesi fuori dalla finestra della nave : bimba precipita e muore : Una bimba di 18 mesi è morta dopo essere caduto da una nave da crociera. Secondo quanto ricostruito la piccola sarebbe scivolata dalle braccia di suo Nonno che si trovava all'undicesimo piano della nave Freedom of the Seas di Royal Caribbean. Un volo di quasi 50 metri terminato sul cemento sottostante mentre la nave era attraccata a San Juan, Porto Rico. La bimba è stata ricoverata in ospedale alle 16:30 circa (ora locale, le 10.30 in Italia), ...

Gli Ultimi Zar su Netflix - la docuserie storica sulla fine della dinastia Romanov : Con Gli Ultimi Zar su Netflix è arrivata la miniserie dedicata alla storia dei Romanov, la famiglia imperiale che ha governato la Russia dal 1613 fino alla Rivoluzione del 1917 che portò al rovesciamento dell'Impero, finendo per essere brutalmente giustiziati l'anno seguente. Una storia certamente già raccontata al cinema e in tv, ma ora approfondita in una serie limitata (meno di cinque ore di durata) che racconta attraverso la storia degli ...

La fine è vicina! Il catastrofismo della borghesia è il male dei nostri tempi : C’è molta rabbia in giro – e non è una cosa piacevole”, scrive Mark Palmer sullo Spectator: “Ma almeno vuol dire che le persone sono coinvolte oltre a essere arrabbiate. Quello che mi preoccupa e irrita di più è la negatività, la rassegnazione che è penetrata nella nostre vite. Tutto è distrutto! Tu

Elezioni Grecia 2019 - risultati/ Vince la destra di Mitsotakis - fine dell'era Tsipras : risultati Elezioni Grecia 2019: Tsipras, 31%, riconosce sconfitta, ha vinto Mitsotakis col centrodestra, 39%,. Le parole del premier uscente.

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Silverstone : Silverstone è pronta ad accogliere il decimo appuntamento del Mondiale Formula Uno 2019. Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa imprescindibile del calendario della massima categoria del motorsport e, come sempre, si annuncia una tappa spettacolare con un circuito nel quale i sorpassi sono all’ordine del giorno e con un meteo che può sempre mettere lo zampino. Si corre, ovviamente, in casa di Lewis Hamilton che proverà a rimettere in ...