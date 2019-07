La dieta arcobaleno

dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Albicocche, anguria, bietola, cetrioli, ciliegie, fagiolini, fichi, fiori di zucca, melanzane, meloni, mirtilli, peperoni, pesche, pomodori, prugne, ravanelli, rucola, scalogno, uva, zucchine: i prodotti di stagione sono un vero e propriodi colori. Colori che rappresentano phytochemicals antiossidanti e anti invecchiamento particolarmente preziosi per la nostra salute. «Specialmente in estate – spiega il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in Endocronologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico – quando, a causa dell’azione dei raggi solari sulla pelle, siamo più esposti al processo di invecchiamento. Allora andiamo al mercato e facciamo una bella scorta di frutta e verdura freschi». «Troveremo – suggerisce il medico – il licopene di pomodori, fragole, lamponi, peperoni e anguria, particolarmente utile poiché protegge la prostata nell’uomo e il ...