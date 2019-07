La Commissione Europea ha confermato che l’economia italiana crescerà dallo 0 | 1 per cento

Previsioni d'estate della Commissione Europea : Germania e Italia fanalino di coda : L’Italia crescerà dello 0,1% nel 2019 e dello 0,7% nel 2020 secondo le Previsioni economiche d’estate della Commissione Ue, stime che confermano quanto già annunciato a maggio e che lasciano l’Italia fanalino di coda in Europa sia per quest’anno che per il 2020. Emerge quindi che l’Italia resta ultima in Europa percrescita sia nel 2019 che nel 2020.Per il settimo anno consecutivo l’economia ...

Salvini a capo della Commissione europea? Ah - no : Ma vi ricordate di Matteo Salvini a capo della Commissione europea? Sembra passato un secolo. Eppure. Eppure era meno di un anno fa: la Lega, stando ai sondaggi, aveva già superato e staccato il M5s e il leader del Carroccio pareva l’uomo in grado di ribaltare il tavolo dell’Europa – così risoluto, così temuto – alla guida di un fronte sovranista già inquadrato come la “ondata nera che si prenderà il Vecchio ...

Quanto guadagna il presidente della Commissione Europea e ruolo : Quanto guadagna il presidente della commissione europea e ruolo Alla fine a spuntarla nelle trattative sulla Presidenza della commissione Ue dovrebbe essere stata la tedesca Ursula von der Leyen. presidente commissione Ue: cosa fa? Ogni cinque anni insieme all’interezza dei componenti dell’Europarlamento, vengono rinnovate anche le cariche di governo dell’Ue. Le principali sono 5: se è già stato eletto il presidente del Parlamento ...

Commissione Europea : "Non ci sarà la<br> procedura di infrazione contro l'Italia" : Non ci sarà la procedura di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione Europea. Dopo aver ascoltato il parere degli sherpa, ossia i loro capi di gabinetto, i commissari europei hanno deciso che non è necessario precedere contro l'Italia. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici:"Questo approccio dell'ascolto è stato convalidato dagli Stati membri. Abbiamo proceduto al dialogo con ...

La Commissione Europea non raccomanderà la procedura per deficit eccessivo contro l’Italia : La Commissione Europea ha deciso di non raccomandare la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Lo ha annunciato la stessa Commissione Europea, accogliendo di fatto la manovra correttiva approvata ieri dal governo. Per evitare la famosa procedura il governo italiano

Chi è Ursula von der Leyen - che sarà la nuova presidente della Commissione Europea : Ha 60 anni e una lunga carriera nel governo tedesco: a meno di sorprese sostituirà Jean-Claude Juncker dall'1 novembre

UE - la Commissione Europea potrebbe essere guidata da Ursula Von der Leyen : Nel nuovo round del Consiglio Europeo per le nomina dei vertici UE è il nome del Ministro della Difesa della Germania Ursula Von der Leyen in pole position come Presidente della Commissione UE al posto di Jean-Claude Juncker, rimasto alla guida dal 2014 ad oggi.Ad affiancare Ursula Von der Leyen nel pacchetto delle nomine che sarà votato oggi a Bruxelles ci sarebbero l'ex ministro dell'economia francese Christine Lagarde alla guida della ...

Candidati Commissione Europea 2019 : chi sono - nomi e accordi possibili : Candidati commissione europea 2019: chi sono, nomi e accordi possibili Prima delle ultime elezioni Europee, ogni raggruppamento europeo ha comunicato il proprio candidato alla poltrona di Presidente della commissione Ue. Si tratta del meccanismo, informale, degli Spitzenkandidat (“candidato di punta” in tedesco). Secondo tale sistema, sempre più messo in discussione, il partito europeo che prende più seggi ha diritto a richiederne la nomina ...

Ursula von der Leyen pronta ad accettare la presidenza della Commissione europea : Sarebbe stato Emmanuel Macron a proporre ad Angela Merkel la nomina del ministro della Difesa tedesco. Il premier del Belgio Charles Michel potrebbe ottenere la presidenza del Consiglio europeo

Commissione Europea - Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini sulle nomine : "Scelgo io - ho le mani libere" : Tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è altissima tensione sulle nomine per la presidenza della Commissione europea. Il premier infatti si è rifiutato di adeguarsi al diktat del leader leghista che non vuole il sì all'unico nome sul tavolo, quello di Frans Timmermans, socialista e olandese: "Ho le man

Perde quota la candidatura di Timmermans alla Presidenza della Commissione Europea : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Il favorito sembrava, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. Ma a Bruxelles il confronto è ...

