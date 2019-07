La casa de papel 3 anticipazioni | il Banco de España è il nuovo obiettivo del Professore

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ladi carta 3 (in originale Lade) arriverà su Netflix il 19 luglio e ilcapitolo promette colpi di scena, azione e sentimento. La serie di successo, andata in onda sull'emittente Antena 3 nel 2017, è distribuita negli altri paesi dalla piattaforma che ha sfornato successi mondiali come Stranger Things, Tredici e Narcos. Come è risaputo, la trama della serie ha come protagonisti dei rapinatori che, sotto la guida del '' porta a termine un colpo memorabile alla Zecca di Stato spagnola: la stampa di un miliardo di Euro e la fuga con il bottino. Dopo essersi divisi l'ingente cifra il gruppo si divide. Mentre si sta godendo il denaro con l'ispettrice Murillo, ilriceverà una chiamata e la visita di Tokyo che lo metterà al corrente del rapimento di Rio. La banda verrà allora chiamata a raccolta per liberare il compagno e impedire che venga scoperto ...

