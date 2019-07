La campagna ha sete e il Po la disseta | stato di attenzione per le risorse idriche

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Di fronte a temperature superiori alla media ed alle esigenzedelle colture in campo, la rete irrigua del Paese svolge il suo compito dire le campagne, utilizzando ledisponibili“: è tranquillizzante il commento dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) di fronte ai repentini cali dei livelli del fiume Po e dei grandi laghi. “Dal Piemonte al Veneto, la principale asta fluviale italiana ha una portata inferiore alla media del mese ed a quella dello scorso anno; causa le esigenze della pianura stanno calando anche i livelli dei principali bacini lacustri (Maggiore, Garda, Iseo), pur rimanendo al di sopra delle medie del periodo, a differenza del lago di Como. In Piemonte stanno sensibilmente diminuendo le portate dei fiumi Tanaro e Stura di Lanzo mentre, a conferma della ...

