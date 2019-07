Kia Sportage - Una settimana con la 1 6 CRDi mild hybrid GT Line Day 3

quattroruote

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La protagonista del Diario di bordo di questaè la Kia1.6GTa quattro ruote motrici. Il prezzo di partenza di questa versione è di 37.250 euro, ma per configurarla esattamente come la nostra occorre aggiungere il pack premium (2.000 euro), con navigatore da 8", Apple CarPlay e Android Auto, cruise control adattivo, telecamera con visuale a 360, impianto audio JBL e portellone posteriore ad apertura intelligente, e il pack lounge (1.500 euro), con sedili anteriori ventilati e riscaldati a regolazione elettrica, volante riscaldato e selleria di pelle. Inoltre servono altri 1.000 euro per il tetto panoramico e 350 euro per la tinta bianca, che portano il prezzo totale a 42.100 euro. Lunga 4,49 m, alta 1,65 m e larga 1,86 m, è spinta da un millesei turbodiesel (Euro 6d-Temp) da 136 cavalli a 4.000 giri/min e 320 Nm a 2.000 giri/min ...

