Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo Prima uscita di Archie

dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2019), insieme ai loro, hanno presenziato al King Power Royal CharityDay. Per il piccolo, primogenito di Harry e Meg, si è trattato dellapubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per lavolta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annualediche si tiene alClub di Wokingham, nel Surrey, dove quasi sempre William e Harry partecipano attivamente. Come quest’anno che si sono sfidati giocando per squadre avverse. La coppa è andata al fratello maggiore, per la cronaca.ha sfoggiato un fresco abito rosa, colore indossato anche da Letizia di Spagna, di L.K. Bennett (325 sterline) e le sue adorate scarpe di corda, firmate Castaner, che ha abbinato a una borsa rossa di ...

CatherineDoC26 : RT @_lexismart: Il Twitter: tenta di far partire la polemica contro quelli che si portano il pranzo da casa Kate Middleton: va alla partita… - __moonrise : RT @_lexismart: Il Twitter: tenta di far partire la polemica contro quelli che si portano il pranzo da casa Kate Middleton: va alla partita… - celeste094u : RT @_lexismart: Il Twitter: tenta di far partire la polemica contro quelli che si portano il pranzo da casa Kate Middleton: va alla partita… -