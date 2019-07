Kappa FuturFestival | un festival che va oltre la musica elettronica

gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Orde di giovani,techno e tanto divertimento. Questa è la sintesi di undinell’immaginario collettivo di chi non frequenta gli appuntamenti (sempre più folti) in calendario ma resta in superficie, contentandosi delle proprie certezze e di qualche scatto virale. Unnasconde in realtà molti più significati perché, se ben organizzato, assicura vantaggi tangibili a tutte le parti in causa: promoter, sponsor, artisti, hotel, ristoranti, tassisti e, soprattutto, alla città che lo ospita, che guadagna visibilità e considerazione. L’esempio italiano è Torino che punta (in maniera sempre più convinta) sul, la kermesse die arti visive giunta all’ottava edizione che si è confermata la miglior espressione tricolore per immergersi in un trionfo di BPM, ma non solo. Non è questione soltanto delle 60.000 presenze ...

