Juventus | ufficializzato lo staff di Maurizio Sarri | non c’è Barzagli

De Ligt Juventus - nessun allarme : ecco quando sarà ufficializzato : DE Ligt Juventus - nessun pericolo e nessun allarme . De Ligt sarà presto un nuovo giocatore della Juventus . Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, oggi i bianconeri hanno inoltrato la prima offerta ufficiale all’Ajax: offerta da circa 65 milioni di euro che il club olandese potrebbe rispedire al mittente. Paratici, dal canto suo, proverà ad innalzare […] More

Juventus Primavera : ufficializzato il nuovo Responsabile : Juventus Primavera: di seguito il comunicato ufficiale relativo alla nomina del nuovo Responsabile La Under 19 bianconera ha un nuovo Responsabile: si chiama Giovanni Manna, nato nel 1988. Laureatosi nel 2012, ha ottenuto nel 2017 il Diploma FIGC di Direttore Sportivo, e ha al suo attivo esperiente nel mondo del calcio a partire dal 2009, prima come Talent Manager nel […] More