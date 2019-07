Juventus | primo allenamento agli ordini di Sarri | la squadra lavora già con la palla

Higuain alla Roma - le condizioni : primo anno di stipendio a carico della Juventus : Juventus e Roma lavorano per definire il passaggio in giallorosso di Gonzalo Higuain: i bianconeri potrebbero pagare il primo anno di stipendio.“powered by Goal”Al suo ritorno a Torino oggi è stato accolto dal calore dei tifosi bianconeri, ma il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra sempre più in bilico. Sarebbero invece altri due i colori che l’argentino potrebbe vestire: il giallo e il rosso.La Roma è infatti tra le squadre ...

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

Amichevoli estive Juventus : raduno tra 8 e 10 luglio - primo test con il Tottenham : La Juventus ha presentato ufficialmente Maurizio Sarri qualche giorno fa. Il tecnico napoletano sarà a lavoro tra un paio di settimane, dopo una breve vacanza con la famiglia. Il raduno della squadra sarà alla Continassa tra l’8 e il 10 luglio 2019. Inizialmente, però, saranno assenti i reduci della Copa America, ai quali verrà concesso il rientro più tardi, visto che attualmente sono impegnati con le loro nazionali in Brasile. I bianconeri ...

Gazzetta dello Sport : sarà Rabiot il primo regalo della Juventus a Maurizio Sarri : E' tempo di calciomercato per molte società di Serie A: i numerosi cambi di panchina nel campionato italiano potrebbero inevitabilmente movimentare acquisti e cessioni, in particolar modo da parte delle società di vertice come Juventus, Inter, Milan e Roma. E a proposito dei bianconeri, due giorni fa è stato presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, che durante la conferenza stampa è stato stuzzicato su molti temi, fra i quali il ...

Juventus - per Demiral visite mediche al J Medical : sarebbe il primo rinforzo estivo : In questi giorni le attenzioni mediatiche sono state tutte rivolte alle presentazione del nuovo tecnico bianconero, Maurizio Sarri, con la conferenza stampa che si è tenuta giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso l'Allianz Stadium. Durante l'incontro con i giornalisti, durato più di un'ora, l'allenatore è stato stuzzicato con diverse domande, soprattutto quelle sul mercato della "Vecchia Signora" e sui suoi trascorsi al Napoli. Nel frattempo è ...

Calciomercato Juventus - è Rabiot il primo regalo per Sarri : 10 giorni ed il francese sarà bianconero : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza dell’allenatore Maurizio Sarri, idee chiare per l’allenatore che punta come prima cosa a conquistare i suoi nuovi tifosi e poi a provare a vincere qualche trofeo, compresa la Champions League che ormai in quel di Torino manca da troppo tempo. La dirigenza bianconcera sta lavorando senza sosta sul fronte Calciomercato, ormai ai dettagli ...

Juventus - primo addio bianconero : “Non vi dimenticherò mai” : Juventus – Una giornata di addii importanti nel calcio italiano, anche in casa Juventus arrivano dei saluti. Martin Caceres chiude ufficialmente la sua seconda avventura in maglia bianconera, annunciando la sua scelta sui propri social. Leggi anche: Trippier Juventus, ecco quanto costerà il nuovo terzino destro bianconero Juventus, Caceres saluta tutti su Instragram Intervenuto sul proprio account instagram, […] More

Juventus - comincia l'era Sarri : domani il primo sopralluogo a Torino : Maurizio Sarri è atteso domani a Torino. Il nuovo allenatore della Juventus sbrigherà le ultime formalità di rito ed effettuerà un primo sopralluogo al centro sportivo...

Gennarelli : 'Guardiola è ancora il primo nome per la Juventus' : La Juventus non ha ancora risolto il rebus legato al nuovo allenatore. Molti media danno Maurizio Sarri come favorito per sostituire Massimiliano Allegri, ma i bianconeri starebbero ancora aspettando il via libera del Chelsea per lasciar partire il tecnico toscano. Dunque forse non resta che attendere le prossime ore per capire come evolverà la vicenda. Intanto, in attesa che si risolva la questione magari con l'arrivo di un comunicato ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici : arriva il primo colpo in difesa : Mercato Juventus – In attesa di sciogliere le ultime riserve sul nuovo allenatore, con Sarri che presto potrebbe raccogliere l’eredità di Allegri in panchina, la Juventus continua a muoversi sul Mercato per costruire una squadra all’altezza. E il primo colpo messo a segno da Paratici porta il nome di Merih Demiral, che i bianconeri preleveranno dopo l’operazione condotta insieme energia con il Sassuolo. […] More

Guardiola allenatore Juventus?/ "Primo incontro a gennaio" e le quote crollano... : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? L'ipotesi resiste e spunta un retroscena: "Primo incontro a gennaio". Le quote intanto crollano...