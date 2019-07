Juventus | ecco lo staff di Sarri | Martusciello il vice | sorpresa Barzagli

De Ligt Juventus - affare fatto : cifra monstre! Ecco la data dell’ufficialità : DE Ligt Juventus- affare fatto tra l’Ajax e la Juventus per il passaggio in bianconero di De Ligt. Il centrale olandese vestirà bianconero già nel corso delle prossime ore. cifra record che potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro con i relativi bonus. La conferma sarebbe arrivata anche dalla compagna del difensore, la quale […] More

Calciomercato Juventus - Cancelo o Cuadrado? Ecco chi resta e chi parte : Calciomercato Juventus – La Juventus non è concentrata solo a rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri, ma è anche al lavoro sul fronte delle cessioni. Il prescelto numero uno da sacrificare sul mercato rimane Joao Cancelo. Cancelo che sembra essere stato bocciato per motivi tecnici e comportamentali, nulla a che vedere con i […] More

Chiesa Juventus : ecco la risposta di Commisso ai bianconeri : Chiesa Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte Federico Chiesa. In casa Juventus, uno dei principali obiettivi risponde al nome del figlio d’arte, ma le cose sembrano complicarsi per espressa volontà del nuovo numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso. Il presidente dei viola, interpellato ancora una volta sulla vicenda relativa al calciatore under 21, ha […] More

Calciomercato Juventus : un no secco per l’obiettivo dichiarato del mercato : Calciomercato Juventus : arriva un no secco per Chiesa Nel corso di un’intervista al “Sole 24 ore” il nuovo Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno gelare la dirigenza bianconera in merito al futuro di Federico Chiesa. Calciomercato Juventus: un no secco che gela i bianconeri Dichiarando apertamente di voler lasciare […] More

Il Napoli piomba su Icardi : stipendio di 10 mln all'anno - ecco il piano per fregare la Juventus : Clamorosa svolta su Mauro Icardi? Sul centravanti dell'Inter, che Antonio Conte non vuole neppure sentir nominare, sarebbe piombato il Napoli. La notizia viene rilanciata dal Corriere dello Sport, secondo cui il club partenopeo avrebbe offerto all'argentino un maxi-stipendio, pari a 10 milioni netti

De Ligt Juventus - nessun allarme : ecco quando sarà ufficializzato : DE Ligt Juventus- nessun pericolo e nessun allarme. De Ligt sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, oggi i bianconeri hanno inoltrato la prima offerta ufficiale all’Ajax: offerta da circa 65 milioni di euro che il club olandese potrebbe rispedire al mittente. Paratici, dal canto suo, proverà ad innalzare […] More

Calciomercato Juventus Bonucci : c’è una nuova pista - ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More

Juventus 2019 2020 - ecco come giocherà Sarri : nuovo ruolo per Ramsey! : Juventus 2019 2020- Mercato ancora totalmente nel vivo, ma la Juventus si prepara alla nuova stagione con le idee abbastanza chiare. come giocherà la nuova Juventus di Sarri? Il nero tecnico bianconero potrebbe impostare due idee, una basata sul 4-3-3, una con la novità 4-2-3-1. In porta sarà confermato Szczesny, mentre Buffon potrebbe trovare spazio […] More

Champions League Juventus - le avversarie dei bianconeri : ecco tutte le fasce! : Champions League Juventus- Nuovi dettagli e nuovi retroscena sulla prossima Champions League in vista della prossima stagione. Come confermato, Mediaset ha acquistato i diritti tv per il match in chiaro della sfida del mercoledì. Questo il comunicato: “Le nostre reti trasmetteranno la partita migliore del mercoledì per le prossime due stagioni. Un pacchetto di 16 […] More

Pogba Juventus - rivelazione shock dalla Spagna : “Ecco tutta la verità” : Pogba Juventus- Un affare che potrebbe decollare nel giro delle prossime settimane, ma la Juventus dovrà stare attenta al ritorno del Real Madrid su Pogba. Di fatto, come rivelato da Eduardo Inda, giornalista spagnolo intervenuto ai microfoni di “El Chiringuito TV”, il centrocampista francese potrebbe diventare un nuovo giocatore del Real Madrid nel corso della […] More

Calciomercato Juventus Chiesa : ecco le richieste della Fiorentina : Calciomercato Juventus: Enrico Chiesa è e resta l’obiettivo numero uno per dare brio all’attacco, ma la Fiorentina non molla la presa sul proprio giocatore, rendendo particolarmente ardua a Paratici l’impresa di portare a Torino il giocatore della nazionale. Secondo il sito Calciomercato.it non sarà facile per la Juve strappare Federico Chiesa alla società viola: probabilmente […] More

Juventus - conferenza stampa Rabiot : “Ecco il mio numero di maglia e il mio ruolo” : conferenza stampa Rabiot- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, ufficializzato dalla Juventus nella giornata di ieri. Il centrocampista francese si presenterà ai suoi nuovi tifosi e ai giornalisti a partire dalle ore 11:00. Contratto di 5 anni da circa 7 milioni di euro a stagione. Sarri utilizzerà il nuovo acquisto […] More

Higuain Juventus - ora è UFFICIALE : ecco il futuro del Pipita : Higuain Juventus- Ora è anche UFFICIALE, Gonzalo Higuain farà ritorno alla Juventus e dirà addio al Chelsea in maniera definitiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, il quale, tramite il proprio sito internet UFFICIALE, ha confermato la separazione dal Pipita in vista della prossima stagione. Addio trapelato nelle scorse settimane e ora reso […] More

Juventus - l’agente di Higuain disegna il futuro del Pipita : “se dovesse tornare in Serie A - ecco dove giocherà” : Il fratello-agente del Pipita ha svelato il futuro dell’argentino, sottolineando che in Serie A giocherà solo con la Juve Gonzalo Higuain non giocherà nella Roma, questo è quanto ha riferito il fratello-agente del Pipita con un post su Twitter. Soffermandosi sull’eventuale trattativa con il club giallorosso, il procuratore dell’argentino ha provato a fare chiarezza sulla vicenda: “Higuain in Italia giocherà solo ...