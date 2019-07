Juventus al lavoro senza cr7 | cori per Higuain

Juventus al lavoro anche sul mercato : Milinkovic Savic è uno degli obiettivi (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera ha iniziato a programmare il suo mercato con l'obiettivo di regalare acquisti funzionali al 4-3-3. Secondo La Stampa infatti, la Juventus vorrebbe allestire una squadra in grado di potersi esprimersi al meglio con una filosofia di gioco offensiva, in previsione del possibile arrivo di Maurizio Sarri. Nello specifico i due colpi di mercato su cui la ...