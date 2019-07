ilfogliettone

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dopo 30di battaglie nei tribunali,e' stato riconosciuto dal tribunale di Valencia come 'biologico' del 42enne Javier Sanchez Santos, nato dalla breve relazione avuta nell'estate del 1975 dall'ex ballerina portoghese Maria Edite con il cantante, che ai tempi era ancora sposato con Isabel Preysler. A dare la notizia e' stato l'avvocato di Sanchez, Fernando Osuna, precisando che ilsi e' espresso a favore davanti al rifiuto sistematico del cantante di sottoporsi all'esame di paternita' richiesto dall'ufficio del procuratore.Come ha sottolineato il magistrato, nel diritto spagnolo il rifiuto di sottomettersi al test biologico e' sufficiente, insieme ad altri elementi, per affermare la paternita'. "e' diventato dia 75Sanchez ha vinto il processo elo ha perso, la scienza ha vinto, l'ingiustizia ha ...

ilfogliettone : Julio Iglesias padre di nuovo a 75 anni, giudice riconosce figlio segreto - - usato_di_sicuro : @AntonioDonatoPa @berardmarianna Farlo dopo non vale! ???????? (cit. Julio Iglesias) - JTurandot : RT @BlitzQuotidiano: Julio Iglesias papà a 75 anni… per scelta del tribunale. Per 30 anni ha rifiutato test Dna -