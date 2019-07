Italia invasa da maltempo | venti fino a 150 km h

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Francesca Bernasconi Ombrelloni, lettini e barche prendono il volo a causa del vento: i turisti in fuga dalle spiagge Ombrelloni e pedalò ribaltati dal vento, lettini che invadono la spiaggia e alberi divelti. Sono gli effetti delche ha colpito tutta la Penisola e, in particolare, la costa adriaca, dove forti raffiche di vento stanno mettendo in ginocchio la provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto riporta 3bMeteo, il vento ha raggiunto la velocità di 150 chilometri all'ora, causando anche la caduta di alcuni alberi, che si sono abbattuti sulle strade, provocando molti danni. Immagini impressionanti arrivano dalla spiaggia di Numana, che è stata letteralmenteda lettini e barche, spostati dalla forza del vento. Visualizza questo post su Instagram Yesterday La Riviera del Conero was hit by what it felt like a tornado, our lovely beach in #Numana has ...

