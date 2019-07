Italia 5 Stelle | il Movimento festeggia i suoi 10 anni di vita a Napoli

Golf - Open d’Italia 2019 : presenti anche Justin Rose e Thorbjorn Olesen - parate di stelle all’Olgiata Golf Club di Roma : Dopo la conferma di Francesco Molinari, pRoseguono le buone notizie per gli organizzatori del Open d’Italia 2019. La 76a edizione dell’appuntamento dello European Tour, tappa delle Rolex Series in programma dal 10 al 13 ottobre 2019 presso l’Olgiata Golf Club di Roma, potrà infatti contare anche sulla presenza dell’inglese Justin Rose, attualmente n.4 del ranking mondiale e campione olimpico in carica, e del danese ...

VIDEO – Italia-Olanda - entusiasmo alle stelle per le azzurre : Manca poco meno di un’ora al match Italia-Olanda, all’esterno dello Stadio si intonano cori per incoraggiare le azzurre. Italia-Olanda – Sky pubblica il VIDEO dei tifosi azzurri su Twitter Mondiali #CalcioFemminile Tifosi #Italia presenti @GiorgiaCenni9 #ItaliaOlanda 29 giugno Ore 15:00 #SkySport Uno e #SkySport Mondiali#SkyMondiali #FIFAWWC #WWC19 #RagazzeMondiali pic.twitter.com/7fmJYGrM8b — Sky Sport ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : si comincia oggi con la cronometro - parata di stelle per la prova in linea di domenica : Appuntamento da non perdere in questo fine settimana per tifosi ed appassionati di Ciclismo con il Campionato Italiano 2019. La rassegna che assegnerà la maglia tricolore si svolgerà in provincia di Parma e precisamente nell’Alta Val Taro, con percorsi piuttosto movimentati ed impegnativi sia per la cronometro (venerdì 28 giugno) sia per la prova in linea (domenica 30 giugno). Entrambe le gare potranno contare su un gruppo partenti di ...

Previsioni Meteo : temperature alle stelle in 6 città Italiane con di punte di 41° C : Siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui può capitare che il ministero della Salute lanci l’allarme caldo per i giorni a venire. Il bollettino diffuso dal dicastero indica in particolare la giornata di giovedì 27 giugno come la più difficile climaticamente di questo primo scorcio d’estate 2019. Sarà bollino rosso per 6 città, in particolare al Nord e al Centro. Insomma, nei prossimi giorni i valori termici per quanto riguarda le regioni ...

Basket - Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Zandalasini - Sottana e Penna le stelle - cinque all’esordio continentale : I giochi sono fatti: Marco Crespi ha scelto da poche ore le 12 giocatrici con le quali cercherà di rendere l’Italia protagonista attiva degli Europei 2019. In sette hanno già visto e vissuto l’Europa in più occasioni, mentre saranno in cinque a debuttare sul palcoscenico continentale. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle protagoniste dell’estate azzurra, che cercheranno anche di prenotare un posto in uno dei tornei ...

M5s - il Movimento 3.0 debutterà a Italia 5 Stelle : Al via la riorganizzazione M5S. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, ha iniziato la “campagna d’ascolto” sul territorio per ricostruire i pentastellati dalla base. Secondo quanto riporta l’Adnkronos la presentazione del nuovo M5S sarà sul palco di “Italia 5 Stelle” che, dicono fonti grilline all’agenzia, dovrebbe tenersi a Napoli. I tempi saranno rispettati però soltanto se le ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : l’Italia punta su Lodadio e Macchini - Mustafina e Derwael stelle al femminile : Ormai è tutto pronto per tornare in pedana dopo una lunga assenza di gare internazionali, tra pochi giorni la Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista sul palcoscenico: l’appuntamento è con gli European Games che andranno in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Si tratta di una competizione multisportiva giunta alla seconda edizione e pronta a prendersi lo spazio che merita a quattro anni di distanza dal debutto ...

Ginnastica - European Games 2019 : chi partecipa? Mustafina - Derwael - Melnikova : tante stelle a Minsk. Italia assente con le ragazze : Minsk, capitale della Bielorussia, si appresta a ospitare gli European Games 2019, competizione multisportiva che prevede anche la Ginnastica artistica nel suo folto programma. La manifestazione ritorna protagonista a quattro anni di distanza dalla prima edizione andata in scena a Mosca ed è riservata ai Paesi del Vecchio Continente, non ha nulla a che vedere con i tradizionali Europei (che quest’anno si sono disputati ad aprile in quel di ...

Europei Under 21 - finalmente un torneo di stelle. L’Italia non è da meno : con Zaniolo - Chiesa e gli altri è tra le favorite : Basta giovani promesse semi-sconosciute, presunti talenti ancora inespressi. La 22esima edizione degli Europei Under 21 al via domenica in Italia e a San Marino torna ad essere un torneo di stelle. Giocatori acerbi, certo, ma già stabilmente titolari nelle loro squadre di club e convocati nelle Nazionali maggiori. Per una volta, gli Azzurrini non fanno eccezione: la rosa in mano a Gigi Di Biagio potrebbe tranquillamente lottare per un posto in ...

La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio furioso : “hanno regalato 3 milioni di soldi dei cittadini” : La maggioranza di governo oggi è caduta, la Lega di Salvini tradice il M5S. Luigi Di Maio furioso “Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo”: Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. “Si è spaccata aggiunge Di Maio – su una proposta presentata … Continue reading La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio ...

Calcio - Europei Under21 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Chiesa e Barella le stelle di un gruppo ambizioso : L’Italia è prontissima per gli Europei Under21 2019 e non solamente perché li ospita assieme a San Marino. La Nazionale del CT Luigi Di Biagio, infatti, è una delle rappresentative più interessanti della rassegna continentale e cercherà di dimostrarlo anche in campo, nonostante la collocazione in un raggruppamento tutt’altro che morbido assieme a Spagna, Belgio e Polonia. I 23 convocati per l’evento rispetto alle edizioni ...

Giro d’Italia Under23 : date - programma - orari e tv. Le 10 tappe e le stellette di difficoltà : Prenderà il via questa settimana il Giro d’Italia U23 2019, tra le corse a tappe più prestigiose del calendario internazionale che metterà di fronte il meglio del panorama ciclistico internazionale giovanile nella lotta per la Maglia Rosa. L’appuntamento si svolgerà con un totale di 10 tappe, da giovedì 13 giugno a domenica 23 giugno, e proporrà un percorso particolarmente selettivo e spettacolare, con salite storiche come il Mortirolo che ...

Antonio Di Pietro torna con l'Italia dei Valori : possibile futuro accanto al Movimento 5 Stelle : Antonio Di Pietro torna con l'Italia dei Valori. L'ex pm di Mani pulite parteciperà all'esecutivo nazionale e all'assemblea programmatica del partito, prevista per il 16 giugno a Roma. "L'IdV è stato l'apripista del Movimento 5 Stelle. Certo, abbiamo compiuto anche scelte sbagliate. E credo che prop

Atletica - Golden Gala 2019 : serata di stelle a Roma - l’Italia tifa Tamberi e Tortu. Il meglio del mondo sbarca all’Olimpico : La notte più magica e importante dell’anno per l’Atletica leggera in Italia, il giorno dell’evento più importante nel nostro Paese, la sera dell’imperdibile Golden Gala che andrà in scena proprio oggi allo Stadio Olimpico di Roma. La quarta tappa della Diamond League 2019, il circuito internazionale itinerante più importante di questo sport, sbarca nella capitale dove le emozioni non mancheranno in una cornice come sempre ...