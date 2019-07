Ira Ibrahimovic | “ho mandato in coma tre compagni | hanno chiamato l’ambulanza” VIDEO

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019)sempre più esilarante, l’attaccante svedese non ha alcune intenzione di essere sconfitto in una partita e spesso le dichiarazioni del post-partita scatenano alcune reazioni. Nel dettaglio un’intervista di qualche ora fa è diventata ben presto virale sul web, dopo una brutta sconfitta da parte dei Los Angeles Galaxy è scoppiata l’ira dell’attaccante svedese nello spogliatoio, Ibra si è scagliato con alcuni. “Dopo la partita ho rotto molte cose nello spogliatoio. Ho rotto tutto,dovuto chiamare l’ambulanza perché tre giocatori erano a terra, in. Poi ho chiesto scusa all’ambulanza, perché li ho fatti lavorare”, ha detto il bomber sempre più scatenato. “Metto molta pressione, è il mio modo di fare. L’ho fatto ovunque sono stato: al Manchester United, alla Juventus, al Barcellona, al Milan. Sono venuto qui perché voglio molto, ...

