“Io una fi** di legno” Le dichiarazioni hot di Elettra Lamborghini Racconta tutto

Milan - Giampaolo : “Io - lavoratore silenzioso. Costruiremo una squadra competitiva” : “Al Milan faremo tutti insieme le giuste valutazioni per costruire una squadra più competitiva possibile. Qui percepisco la storia del club, cosa significa vincere, le ambizioni. Sapevo già cosa aspettarmi in quanto ambizioni ed aspirazioni ma ora le tocco con mano“. Queste le parole dell’allenatore rossonero Marco Giampaolo ai microfoni di Milan Tv. “Credo che bisogna essere sé stessi, mai recitare una parte che ...

“Io accusato di omofobia per togliermi il figlio e darlo a una coppia gay” : Costanza Tosi "Mi dissero che io ero omofobo. E che dovevo cominciare ad abituarmi alle relazioni di genere" Da un lato bambini traumatizzati, plagiati dagli psicologi e strappati dall'affetto dei loro cari. Dall'altro i loro genitori che non si danno pace. Tutte vittime di una rete di donne e uomini disposti a tutto, come si legge nelle carte dell'inchiesta "Angeli e demoni". Ma non solo. Incontriamo un uomo - che ci chiede di ...

Nemmeno Shonda Rhimes avrebbe scommesso su Grey’s Anatomy : “Io ed Ellen Pompeo pensavamo durasse una stagione” : Neanche la sua creatrice riesce a credere che Grey's Anatomy sia diventato il medical drama più duraturo della tv, superando lo storico traguardo di E.R. - Medici in Prima Linea. Il sorpasso che Shonda Rhimes si era data come obiettivo negli ultimi anni - ovvero fare la storia superando quota 333 episodi per diventare più longevo di E.R. - è stato realizzato la scorsa stagione, con un episodio dei record che però è risultato per il pubblico ...

Temptation Island - la “tentatrice” Federica Lepanto ha già colpito : “Io una sfascia coppie? Ecco la verità” : Sull’isola di Temptation Island è sbarcato un volto noto per il pubblico di Canale 5: è l’ex vincitrice del Grande Fratello Federica Lepanto, qui in veste di “tentatrice“. La mora è infatti tra le single che hanno il compito di portare scompiglio tra le coppie e ha “colpito” già nella prima puntata, entrando subito in sintonia con Massimo, cosa che non è affatto piaciuta alla sua fidanzata Ilaria. Ma ancor ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Dorothea Wierer : “Io non ci sarò - ma è una grande felicità” : Dorothea Wierer, vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019, ha accolto con enorme soddisfazione l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina. “Ero molto tesa verso gli ultimi cinque minuti. Sapevamo che avevamo delle buone possibilità, ma fino alla fine non si sa mai“, ha confessato la fuoriclasse di Rasun ai microfoni della RAI. La campionessa del mondo altoatesina ha annunciato che, fra sette ...

Milan - Donadoni : “Io in rossonero? Ho una grande voglia di tornare…” : E’ stato un indimenticato ex calciatore, successivamente accostato anche alla panchina del Milan. Ma per il momento Roberto Donadoni non sembra essere tra le preferenze dei rossoneri, che dopo l’addio di Gattuso devono decidere a chi affidare le chiavi della squadra. A tal proposito, l’ex allenatore del Bologna ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole. “Io al Milan? Mi sono posto questa ...

Balotelli tra futuro e presente : “Io al Parma? Un onore. Razzismo? Peggio di una coltellata. E sulla Nazionale…” : Mario Balotelli, presente a Parma per un incontro di sensibilizzazione contro il razzismo, ha parlato del suo futuro e della mancata convocazione in Nazionale Mario Balotelli è tornato in Italia, non da giocare, o almeno non ancora. ‘Supermario’ è staot ospite dell’Istituto Boldani di Parma, per parlare di razzismo davanti ad oltre 400 studenti. Interfacciandosi con i ragazzi, l’attaccante del Marsiglia ha spiegato: ...

Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni : “Io e Francesca Verdini non ci siamo lasciati”. E pubblica una foto romantica insieme : “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!” e una foto di loro due insieme con lei che gli dà un bacio sulla guancia. Così il vicepremier Matteo Salvini ha voluto smentire con un post sui social l’indiscrezione secondo cui era finita la sua storia d’amore con Francesca Verdini, 28enne figlia del politico di Forza Italia Denis Verdini. Attualità ...