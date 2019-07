Inter | la Juventus insiste per Icardi | il centravanti vorrebbe solo i bianconeri

Inter-Juventus - di Icardi si occupa Agnelli : rapporti freddi Marotta-Paratici : La Juventus non ha perso interesse su Icardi, anzi. La prima offerta però sarebbe di circa 40 milioni e non piace all’Inter. Napoli più vicino.“powered by Goal”La situazione che sta vivendo Mauro Icardi è una vera e propria telenovela di mercato, ma non certo da adesso. Gli attori in scena sono tantissimi, dalle squadre coinvolte (Inter, Juventus e Napoli al momento), fino ai dirigenti (Marotta, Ausilio, Paratici, Agnelli, De Laurentiis ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Juventus - Dybala avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter : Questa estate il vero tormentone di mercato riguarderà sicuramente il futuro di Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter piace molto alla Juventus che, però, deve cedere almeno uno tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic prima di affondare il colpo. Una trattativa, quella con la società nerazzurra, che non sarà semplice da condurre visto che il club meneghino ha fatto sapere di essere disposto a trattare solo per offerte superiori ai sessanta ...

Calciomercato Juventus : alzata l’offerta per de Ligt - Dybala avrebbe rifiutato l’Inter : L’affare Matthijs de Ligt per il Calciomercato della Juventus sarebbe arrivato alle ultime curve. Il traguardo è vicinissimo dopo che Mino Raiola ieri aveva inviato le parti a fare in fretta. I bianconeri hanno preso la palla la balzo alzando l’offerta all’Ajax, ora mancano una decina di milioni forse qualcosa in meno per portare in porto l'affare. I lancieri non hanno nessuna intenzione di fare muro, per ora il difensore si allena con la ...

Quote Serie A - Juventus ancora favorita poi Inter e Napoli : Il calciomercato è nella fase importante e le prime squadre si sono radunate per preparare la prossima stagione. Secondo le Quote Better la Juventus continua ad essere la super favorita per la vittoria del campionato, la quota è 1,60, subito dietro il duo Inter e Napoli, entrambe quotate a 5,00 per lo scudetto, poca fiducia nel Milan di Marco Giampaolo, il tricolore rossonero vale 40 volte la posta. La nuova Roma di Fonsecsa è quotata a ...

L’Inter riparte da Conte : “Si può vincere - ora sono un avversario della Juventus” : Prima conferenza stampa da allenatore delL’Inter per Antonio Conte: “E’ stato semplice accettare, ora dobbiamo colmare il gap con chi è davanti”.“powered by Goal”E’ una giornata importantissima quella che si è vissuta in casa Inter. La società meneghina ha infatti ufficialmente presentato Antonio Conte, che torna ad allenare in Serie A a cinque anni dalla fine della sua avventura alla guida della Juventus.Il tecnico salentino, reduce ...

Inter - Conte show in conferenza stampa : “gap con la Juventus non sia alibi. Icardi e Nainggolan? Io d’accordo con la dirigenza” : conferenza stampa grintosa per Antonio Conte: il nuovo allenatore dell’Inter parla degli obiettivi a breve e lungo termine della squadra, soffermandosi anche sulla situazione dei singoli giocatori “Io non mi pongo limiti“, inizia così la conferenza stampa di Antonio Conte in qualità di nuovo allenatore dell’Inter. Il neo tecnico nerazzurro si presenta con la solita grinta che lo contraddistingue, ma nel rispondere ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Lukaku : Il derby d'Italia tra Inter e Juventus ha fatto parlare spesso di sé per le tante polemiche che hanno coinvolto entrambe le squadre, sia per questioni di campo che per questioni extracalcistiche ed anche il prossimo anno sembra che questo duello possa rinnovarsi. Da una parte i bianconeri, che in Italia dominano in maniera incontrastata da otto anni, dall'altra i nerazzurri, che si sono affidati ai due artefici dell'inizio di questo ciclo ...

Calciomercato Napoli – Forte l’Interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Calciomercato Juventus : Lukaku - inserimento e clamoroso sgarbo all’Inter : Calciomercato Juventus: inserimento per Lukaku Clamorosa l’indiscrezione lanciata nella notte da Sky sport: secondo la redazione giornalistica del colosso giornalistico internazionale, la Juve starebbe cercando di inserirsi nella trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: Lukaku, clamoroso sgarbo della Juve all’Inter L’inserimento potrebbe avere un duplice significato: da un lato ...

Inter contrasti con la Juventus sul mercato : si discuterebbe del caso Icardi : Gli Interessi di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in questa sessione estiva di calciomercato. I due club si stanno parlando in questi giorni per discutere della situazione relativa al centravanti argentino, Mauro Icardi. L'ex capitano, infatti, sembra destinato a lasciare Milano dopo le vicende degli ultimi mesi e i bianconeri sono in pole position, nonostante il possibile inserimento del Napoli nella trattativa. La rivalità tra ...

Inter - ostacolo in più per Lukaku : sul belga ci sarebbe anche la Juventus : Uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter è Romelu Lukaku. Il centravanti belga piace molto ed è stato individuato come il sostituto ideale di Mauro Icardi, destinato alla cessione dopo le vicende degli ultimi mesi. L'argentino, comunque, dovrebbe restare in Italia e su di lui ci sono i due top club di Serie A: la Juventus e il Napoli. La valutazione, però, non si discosta dai sessanta milioni di euro richiesti inizialmente ai bianconeri e ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter : tentativo per Lukaku : La Juventus lancia il guanto di sfida all’Inter in sede di mercato: tentativo per Romelu Lukaku del Manchester United.“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ la Juventus ha dichiarato ‘guerra’ di Calciomercato all’Inter, tentando un approccio per Romelu Lukaku nelle ultime ore. Potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dei nerazzurri oppure un reale obiettivo, anche per ...

Dalla Spagna - Juventus Interessata a Bale del Real Madrid (RUMORS) : Il calciomercato potrebbe entrare a breve nel vivo, con le grandi società di Serie A che hanno già ufficializzato importanti acquisti ma che probabilmente non si fermeranno qui: l'Inter di Conte ha già annunciato il difensore Godin, l'esterno Lazaro dall'Hertha Berlino e Stefano Sensi del Sassuolo, e sta lavorando sia per Lukaku che per Dzeko. Anche il Napoli ha rafforzato il suo settore difensivo grazie all'acquisto di Manolas Dalla Roma, ...