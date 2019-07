Inter e Milan da Sala | ecco il nuovo San Siro

Inter - la sorella di Nainggolan afferma : 'Ci sono possibilità che vada via da Milano' : Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Ormai sono loro i grandi epurati dall'Inter che ha iniziato da poche ore il ritiro precampionato a Lugano agli ordini del nuovo tecnico Antonio Conte. Se a livello mediatico tiene banco soprattutto la vicenda relativa al futuro dell'attaccante argentino, allo stesso tempo non è da sottovalutare quanto potrebbe accadere al centrocampista belga. Salutato come grande colpo nerazzurro appena un anno fa, quando fu ...

Milan - tutti i componenti dello staff di Giampaolo : c’è anche l’ex Inter Rapetti : Affianco a Marco Giampaolo nella sua avventura al Milan ci sarà anche Stefano Rapetti: l’ex collaboratore di Mourinho era nell’Inter del Triplete.“powered by Goal”Con l’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan e l’inizio del ritiro precampionato, è stato reso noto anche lo staff che lavorerà accanto al nuovo tenico rossonero.Official Statement: Rossoneri First Team Coaching staff ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo - Milan avanti su Veretout.Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa della cessione 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo, Milan avanti su ...

L’Atalanta vuole giocare la Champions League a San Siro : in arrivo sì di Inter e Milan : L’Atalanta ha chiesto di poter giocare la prossima Champions League a San Siro: c’è il sì del Comune di Milano, positive anche Inter e Milan.“powered by Goal”Conquistata sul campo una storica qualificazione alla prossima Champions League, l’Atalanta ora sta lavorando affinché a ospitare le partite europee sia lo stadio di San Siro. Impossibile infatti che la Dea possa giocare nel proprio impianto, il quale non ha i ...

Atalanta in Champions a San Siro - Inter e Milan verso l’ok : Atalanta in Champions a San Siro – L’Atalanta potrebbe giocare la prossima Champions League a San Siro. Ieri, come riporta la Gazzetta dello Sport, il club orobico ha comunicato ufficialmente a Inter e Milan la richiesta di poter disputare le gare casalinghe della prossima Champions nell’impianto Milanese. E la risposta dalle dirigenze dei due club […] L'articolo Atalanta in Champions a San Siro, Inter e Milan verso ...

Milano. Strade : Regione stanzia 5 milioni per finanziare 109 Interventi : Attraverso il bando per la messa in sicurezza delle Strade, indirizzato specificamente ai piccoli Comuni, su iniziativa dell’assessore regionale a

Piccoli azionisti crescono (al Milan e all'Inter) : Il derby tra i Piccoli azionisti è pronto a partire. Manager dell’alta finanza e personaggi dello spettacolo, tra Milan e Inter non mancano i soci noti, alle spalle di Elliott e Suning. Negli ultimi giorni sono entrati nel club rossonero 50 nuovi Piccoli azionisti, riuniti nell’Associazione Piccol

Crotone - Interesserebbe Daniel Maldini del Milan : Entra nel vivo il mercato estivo con le prime ufficialità in casa Crotone. Il club rossoblu negli ultimi giorni si è reso artefice di alcune cessioni, operazioni già ampiamente annunciate e che si sono andate a concludere con le firme di rito. A salutare la squadra calabrese sono stati l'attaccante croato Ante Budimir, riscattato dal Mallorca, squadra con la quale si è aggiudicato la promozione in Liga spagnola, e il difensore Mario Sampirisi, ...

Sala a Inter e Milan : “San Siro resti vivo fino alle Olimpiadi del 2026” : Nel corso dell’incontro avuto questa mattina con i vertici di Inter e Milan, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la propria “volontà di tenere San Siro vivo fino alle Olimpiadi”. Lo ha detto lo stesso sindaco a margine di un evento sul Naviglio Grande a Milano, dove ha affrontato con i giornalisti presenti l’argomento del nuovo stadio, il cui progetto verrà consegnato settimana prossima dalle due ...

Nuovo San Siro - Milan e Inter presenteranno la prossima settimana il progetto al sindaco Sala : Nella giornata di oggi i due club hanno annunciato al sindaco di Milano che la prossima settimana presenteranno il progetto di fattibilità del Nuovo stadio di San Siro Milan e Inter lavorano senza sosta per costruire il Nuovo stadio di San Siro, il cui progetto di fattibilità verrà presentato la prossima settimana. Lo hanno annunciato i due club al sindaco di Milano Sala e al dg del Comune Cristian Marangone nel corso di un colloquio ...

Inter e Milan - a giorni il masterplan del nuovo stadio : Il progetto di fattibilità del nuovo stadio di San Siro sarà consegnato dall’Inter e dal Milan al Comune di Milano nella prossima settimana. Lo hanno appena annunciato – secondo quanto riporta l’ANSA – in un incontro “molto cordiale”, l’ad della società nerazzurra Alessandro Antonello, il presidente e l’ad rossoneri Paolo Scaroni e Ivan Gazidis al […] L'articolo Inter e Milan, a giorni il ...

Gio Evan a Milano per lo show al Castello Sforzesco - l’Intervista di OM : “Il cinema è la mia ispirazione” : L'arrivo di Gio Evan a Milano è il quarto appuntamento con il tour Capta - Tornate Sovrumani che ha già toccato Taranto, Potenza e Roma. Nel capoluogo lombardo, l'artista poliedrico si esibirà il 4 luglio alle 21:30 presso il Castello Sforzesco per uno show durante il quale sarà accompagnato da una band di 5 elementi provenienti dagli Anudo e dagli Elephantides. In continuo fermento emozionale Giovanni Giancaspro - questo il suo nome di ...

Le ultime trattative di calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Barella all'Inter o alla Roma?/ "Lui ha già scelto - ha preso casa a Milano" : Barella, interviene il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, per provare a sbloccare la situazione: Roma ormai definitivamente archiviata?