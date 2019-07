Incinta | è stata rapinata sul treno con la bimba in braccio

Donna Incinta perde il bimbo in una sparatoria : arrestata in Alabama. "Doveva proteggere il feto" : Una Donna, incinta di 5 mesi, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo dopo aver perso il bambino che portava in grembo. Marshae Jones, 27 enne originaria di Birmingham in Alabama, perse il feto a causa di un colpo di pistola sparatole in pancia da Ebony Jemison, 23 enne, fuori da un negozio lo scorso dicembre. Lo riporta la CNN. Secondo la grande giuria di Jefferson Country è colpevole di aver dato inizio alla lite ...

