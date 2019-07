Incidente tra Baucina e Villafrati, scontro tra auto e camion: morto 22enne, 4 feriti (Di mercoledì 10 luglio 2019) Un drammatico Incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio, in provincia di Palermo, lungo lo scorrimento veloce che giunge Agrigento, la statale 121, fra gli svincoli di Villafrati e Baucina. In seguito allo scontro tra almeno 2 auto e un camion, verificatosi per cause che sono ancora in via di accertamento, un ragazzo di 22 anni è morto e altre 4 persone risultano ferite, una in maniera molto grave. Secondo le prime informazioni disponibili, il nome della vittima sarebbe Valerio Patti, residente a Lercara Friddi. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 ed è stato utilizzato un mezzo di elisoccorso per trasferire uno dei soggetti coinvolti all'ospedale Civico del capoluogo siciliano. (Di mercoledì 10 luglio 2019) Un drammaticosi è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio, in provincia di Palermo, lungo lo scorrimento veloce che giunge Agrigento, la statale 121, fra gli svincoli di. In seguito allotra almeno 2e un, verificatosi per cause che sono ancora in via di accertamento, un ragazzo di 22 anni èe altre 4 persone risultano ferite, una in maniera molto grave. Secondo le prime informazioni disponibili, il nome della vittima sarebbe Valerio Patti, residente a Lercara Friddi. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 ed è stato utilizzato un mezzo di elisoccorso per trasferire uno dei soggetti coinvolti all'ospedale Civico del capoluogo siciliano.

In base ad una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Polstrada, l'auto su cui viaggiava la vittima e il camion stavano procedendo in senso di marcia opposto quando è avvenuto l'impatto frontale, coinvolgendo un terzo mezzo. Forti ripercussioni e disagi si sono registrati anche al traffico, con la circolazione rimasta bloccata al chilometro 234 per ore nel territorio comunale di Villafrati in provincia di Palermo per consentire agli inquirenti tutti i rilievi del caso.