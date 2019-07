Incendio nella notte a San Vito Lo Capo | evacuato villaggio turistico

Bari - Incendio in un'abitazione nella notte a Noicattaro : uomo si lancia da balcone : Si è sfiorata la tragedia questa notte a Noicattaro, piccolo comune alle porte di Bari, dove un vasto incendio ha distrutto un'abitazione situata in via De Rossi. All'interno c'era una coppia di coniugi 58enni, insieme al loro figlio di 33 anni e ad un nipote 24enne. Fortunatamente tutti si sono salvati, il capofamiglia è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi dal balcone: l'uomo ha fatto un volo di circa tre metri, rimanendo ferito in ...

Incendio nella notte nel Barese distrutti abitazione e un deposito. Un uomo si lancia dal balcone : ferito : Le fiamme sono divampate in una palazzina vicino al centro storico di Noicattaro abitato da una famiglia di quattro persone. Tutti in salvo. Distrutto un furgone

Belluno : fulmine innesca Incendio in bosco nella Valle del Mis : Un incendio, probabilmente innescato da un fulmine, sta divampando in provincia di Belluno nella Valle del Mis: lo rende noto l’assessore regionale veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin. Sul posto l’elicottero della Protezione civile regionale, volontari dell’antincendio boschivo e tecnici dei servizi forestali. L'articolo Belluno: fulmine innesca incendio in bosco nella Valle del Mis sembra essere il primo su Meteo ...

Oropa. Incendio nella Cappella dei Lumini : Un rogo è divampato domenica sera nella Cappella dei Lumini, all’interno della basilica antica del Santuario di Oropa nel Biellese.

Londra - Incendio nella zona Est : in fiamme sei piani di un palazzo. Nessun ferito Video : Sei piani di un condominio hanno preso fuoco, le cause del rogo sono ancora da chiarire. Vigili del fuoco già all'opera con dieci autopompe. Non risultano feriti

Venezia - Incendio nella notte in una villetta : morta una coppia di anziani : Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato distrutto il primo livello dell’abitazione. E i due residenti, una coppia di anziani, già senza vita. Sono morti nella notte fra le fiamme che hanno divorato la loro villetta a Marcon, in provincia di Venezia, posta all’interno di una zona residenziale. Le tre squadre di pompieri, giunte da Mestre, sono arrivate intorno alle 4,20. E a quell’ora il fuoco avvolgeva il piano di residenza ...

Vasto Incendio nella sede dell'Agenzia delle Entrate : Fiamme nella sede dell'Agenzia delle Entrate a Termini Imerese, nel Palermitano: non ci sarebbero feriti. Stabile evacuato

Incendio nella discarica di Cupello - Forum H20 : " è segnale mafioso? : Chieti - ''segnale in stile mafioso, cosa accade all'Abruzzo?''. Se lo chiede il Forum H2O dopo l'Incendio della discarica di Cupello. "Una discarica sequestrata, con rifiuti provenienti da Campania, sud del Lazio, Puglia che per l'ennesima volta va a fuoco, per giunta quando ora è sotto sequestro e ci sono indagini proprio per stabilire l'esatta qualità di quei rifiuti. E' ...

Incendio sul Monte Inici in Sicilia : rogo spento nella notte : Un Incendio è divampato nella tarda serata di ieri sul Monte Inici, in territorio di Castellammare del Golfo: sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco, impegnate fino alle 4 di stanotte. L’Incendio non era di vaste dimensioni ma il posto era difficilmente raggiungibile e i luoghi colpiti particolarmente impervi. L'articolo Incendio sul Monte Inici in Sicilia: rogo spento nella notte sembra essere il primo su Meteo Web.

Due persone sono morte in un Incendio doloso nella sede della polizia municipale di Mirandola : Due persone sono morte, tre sono ricoverate in condizioni gravi e 16 sono intossicate a causa di un incendio nella sede del comando della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena. Si tratta di due donne, un’italiana di 86

Incendio nella clinica "Villa Serena" due pazienti morti tra le fiamme : Pescara - Un Incendio si è sviluppato nella notte in una struttura del complesso sanitario 'Villa Serena' di Città Sant'Angelo (PE), le fiamme sarebbero state innescate da un paziente che voleva togliersi la vita e che avrebbe dato fuoco al suo materasso Il rogo si è propagato in una delle strutture adibita a residenza per pazienti psichiatrici di sesso maschile, distaccata dalla struttura della clinica. Le due ...