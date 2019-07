Incendi boschivi | oggi 20 richieste d’intervento aereo | la situazione più critica in

Ondata di Caldo a Bolzano - Protezione Civile : allerta per rischio Incendi boschivi : “Il grande Caldo anomalo di questi giorni supportato da vento da sud richiede una particolare attenzione nell’uso di fiamme libere in prossimità dei nostri boschi“. Così Mario Broll, direttore della Ripartizione provinciale foreste, mette in guardia sulla correlazione fra temperature elevate e rischio incendi. La legge provinciale sulle foreste stabilisce in Alto Adige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza ...

Parco Nazionale del Vesuvio : al via la campagna anti Incendi boschivi : Riunione organizzativa presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli) in vista della stagione di massimo rischio per gli incendi boschivi: il Parco ha confermato i due presidi fissi dei Vigili del Fuoco a Terzigno (Napoli) e a Ercolano (Napoli). L’impianto di videosorveglianza gestito dai Carabinieri Forestali, già attivo la scorsa stagione, nei prossimi giorni sarà ulteriormente ...

Incendi in Sicilia : roghi boschivi nel Palermitano : Intervento dei vigili del fuoco nel Palermitano, per circoscrivere un Incendio di macchia mediterranea in contrada Bevuto, a Termini Imerese. A Palermo i pompieri sono intervenuti per roghi di rifiuti e sterpaglie nel quartiere di Borgo Nuovo. L'articolo Incendi in Sicilia: roghi boschivi nel Palermitano sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi boschivi : al via la campagna estiva della Protezione Civile : Si apre oggi la campagna estiva antIncendio boschivo, come stabilito dalle raccomandazioni del presidente del Consiglio dei ministri – rivolte a Regioni, Province autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.ProtezioneCivile.gov.it. A comunicarlo, in una nota, la Protezione Civile. Seppure la campagna estiva 2018 abbia fatto registrare una forte riduzione del numero ...

Incendi boschivi in Sardegna : allerta “gialla” della Protezione Civile : La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio Incendi valido per tutta la giornata di oggi: le zone maggiormente a rischio sono Olbia e quasi tutta la Gallura, l’area di Sassari e Alghero, il Medio Campidano e il Sulcis. Stato di attenzione nell’area di Tempio Pausania. L’indicazione pericolosità media significa, spiega la Protezione Civile, “che ad innesco avvenuto, ...

Incendi boschivi in Sicilia : rogo nel Palermitano - mezzi aerei sul posto : Incendio boschivo oggi nel Palermitano: un rogo è divampato questa mattina a Capaci, in una zona impervia di Monte Billitteri, mandando in fumo ettari di vegetazione. Sono intervenuti i canadair dei vigili del fuoco che hanno dovuto effettuare diversi lanci per evitare che il rogo potesse estendersi al versante opposto del monte. L'articolo Incendi boschivi in Sicilia: rogo nel Palermitano, mezzi aerei sul posto sembra essere il primo su Meteo ...

Lotta agli Incendi boschivi - dalla Regione 11 elicotteri antincendio : Undici elicotteri per contrastare gli incendi boschivi nel periodo estivo in Sicilia, più i mezzi della Protezione civile nazionale. E’ questa la dotazione complessiva della fLotta aerea sulla quale la Regione potrà contare fino all’autunno. Di questi, otto apparecchi sono previsti dalla gara per l’affidamento del “servizio di lavoro aereo di prevenzione e Lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione”, indetta dal Corpo forestale ...