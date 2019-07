In Manifest tutto cambia per Cal | cosa nasconde il figlio di Ben? Anticipazioni 10 e 17

optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La prima stagione diè composta da soli 16 episodi e questo significa che mercoledì prossimo ci ritroveremo a fare i conti con quello che negli Usa è il finale di metà stagione con tutti i colpi di scena che questo prevede. Anche nel caso della serie NBC le anomalie e le rivelazioni non mancheranno sopratper quel che riguarda Carl, il misteriosodiche sembra molto legato a quanto è accaduto su quel volo.Insta perre e oggi, 10 luglio, l'appuntamento è contre episodi ovvero il terzo, il quarto e il quinto dal titolo, rispettivamente, "Bagaglio non reclamato" e "Coincidenze" e "Off Radar" in cui Saanvi e Michaela hanno la stessa visione: una donna, che sembra fatta di pietra, lascia impronte bagnate.https://www.youtube.com/watch?v=8ATD6hkS7UIMentre Jared continua a proteggere la carriera di Michaela, i rapporti tra il ...

claudysmelly : RT @axelvassallo: “È tutto collegato ...” i passeggeri del volo #MontegoAir 828 sono i protagonisti di tre nuovi episodi della serie tv #Ma… - GraziaAvitabile : RT @axelvassallo: “È tutto collegato ...” i passeggeri del volo #MontegoAir 828 sono i protagonisti di tre nuovi episodi della serie tv #Ma… - dariosci1 : RT @axelvassallo: “È tutto collegato ...” i passeggeri del volo #MontegoAir 828 sono i protagonisti di tre nuovi episodi della serie tv #Ma… -