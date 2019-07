In Libia il governo ha liberato 350 migranti dal centro bombardato la settimana scorsa

Libia - governo ai media : “Pronti a rilasciare tutti i migranti nei centri dopo il massacro di Tajoura” : Il governo libico del premier Fayez al-Sarraj “dopo il massacro a Tajoura sta considerando il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione, perché la loro sicurezza non può essere garantita”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, come riferisce The Libya Observer. L'articolo Libia, governo ai media: “Pronti a rilasciare tutti i migranti nei centri dopo il massacro di Tajoura” proviene da Il Fatto ...