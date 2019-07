In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Luglio | Pedemontana – Il cantiere più grande

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio : “No agli Usa sui soldati in Siria”. L’Italia a Trump : Il caso L’Italia dice no agli Usa: niente truppe in Siria Una guerra ripudiata. Il governo gialloverde respinge la richiesta degli americani (150 soldati e 10 caccia) e apre solo a “un supporto umanitario” di Luca De Carolis e Carlo Tecce Ecoballe di Marco Travaglio Tale è la voluttà di gettare tutte le croci addosso a Virginia Raggi, anche quelle destinate ad altri, che ormai politici (anche dei 5 Stelle) e giornali negano persino ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Luglio : 5Stelle - riesplode la guerra. Allusioni a chi “vuol tornare alle origini” e “va in giro a presentare libri” : L’assemblea Contro Di Battista e Fico: Di Maio riapre il conflitto Il capo del M5S a Milano contro l’ex deputato: “Mi incazzo se chi non era sul palco con me alle Europee va in giro a presentare libri” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Capitan Findus. “Orfini, lei era bordo quando la capitana Carola ha scartato, forzando il blocco: in quel momento cosa ha pensato? Questa ragazza sta esagerando?”. “In quel ...

Sherlock - le 10 bombe sotto Pompei. Ecco che cosa trovate nelle 6 pagine di inchiesta sul Fatto Quotidiano in Edicola : cosa minaccia Pompei? Nel sottosuolo del sito archeologico tra i più famosi al mondo si nasconde un pericolo di devastante potenza. Un rischio che gli esperti conoscono, ma che non è facile disinnescare: almeno 10 ordigni inesplosi, tutti localizzati nell’area del Parco archeologico ancora da scavare (le “Regiones” I-III-IV-V-IX). In edicola Le 10 bombe di Pompei Il 24 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Luglio : Sherlock – Patrimonio minato. Le dieci bombe di Pompei : 24 agosto 1943 Le 10 bombe di Pompei È il giorno in cui le forze alleate sganciarono sulla città vesuviana oltre 165 ordigni. Almeno dieci sono ancora oggi sottoterra, inesplosi. Un segreto finora inviolato. Ma qualcosa si può fare, se si vuole di Enrico Fierro e Ferruccio Sansa Salamelecchi di Marco Travaglio Ieri chi ha avuto la sventura di leggere un qualunque Quotidiano che non fosse il nostro s’è Fatto l’idea che Giuseppe Sala, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio : “Sala è colpevole di falso”. L’intero Pd sta col condannato : Milano Processo falsi Expo 2015, Sala condannato a 6 mesi Il sindaco era accusato di aver retrodatato due documenti per sostituire due membri di una commissione di gara d’appalto di dm Domani “Sherlock” a Pompei di Antonio Padellaro Gl’inviati del “Fatto” e la notizia-bomba dagli scavi Il Cazzaro Rosé di Marco Travaglio Uno fa di tutto per dimenticare, rimuovere, archiviare, poi apre Repubblica e trova un titolone a caratteri di scatola, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio : Il 29 maggio scorso - invece di essere a Montecitorio - il deputato renziano è volato nella City per chiudere un accordo sui diritti del calcio (che oggi dice essere fallito) : Soldi e politica calcio inglese, pm e Camera: i mestieri di Lotti uno e trino Caso Csm – Emerge dalle intercettazioni un viaggio a Londra. Lui dice: “Chiudo l’accordo della Premier”. Da ex ministro dello Sport a lobbista per i diritti tv? di Carlo Tecce Il Cazzaro Verde è un Cazzaro Verde di Marco Travaglio È ufficiale: da ieri si può dire che il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dell’Interno, nonché capo della Lega, al ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Luglio : “Toghe sporche” : le altre carte segrete. “Fuori Di Matteo” “Pignatone mi disse che ero indagato” : L’inchiesta “Cafiero De Raho deve allontanare Di Matteo” Le intercettazioni – L’inquisito sul pm di Palermo, poi rimosso dall’incarico alla Dna per un’intervista di A. Mass. e Val. Pac. È rinviata la bufera di Marco Travaglio Ciò che paventavamo, inascoltati, si è tragicamente verificato ieri, con l’infausto annuncio che anche stavolta, come già a dicembre, la Ue non aprirà alcuna procedura d’infrazione contro l’Italia. E subito ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio : Top Secret – Csm - ecco le carte che nessuno ha ancora letto : lo scandalo Csm, quando Lotti voleva avvicinare l’uomo del Colle Intercettati – Il 28 maggio l’ex ministro propose al pm Luca Palamara di parlare con il consigliere di Mattarella: “Ha l’accesso nella stanza di Sergio” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Patronaggio a rotelle di Marco Travaglio Per il decimo compleanno del Fatto, abbiamo iniziato un giro d’Italia che ci ha portati, come prima tappa, in Sardegna. Ad Alghero e a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Luglio : “Il Morandi colpa dei Benetton - via la concessione senza penali” : La relazione “A rischio l’intera rete di Autostrade: via la concessione” Il disastro del ponte Morandi di Genova ha mostrato che Autostrade per l’Italia (Aspi) è inadempiente verso i suoi obblighi di concessionario e con colpe gravi verso gli interessi pubblici. Per questo lo Stato può revocare la concessione senza pagare le mega-penali regalate al gruppo controllato dai Benetton dalla convenzione del 2007. O quantomeno rinegoziare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio : Grandi opere inutili – Il Mose è già mezzo da rifare : Venezia La ruggine si mangia il Mose. Le cerniere non tengono più Le dighe mobili – La corrosione delle giunture delle paratoie richiede un nuovo bando da 34 milioni: alcune parti dureranno solo 13 anni invece dei 100 previsti di Giuseppe Pietrobelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Solidità. “Su Atlantia parole senza senso, danneggia un’azienda solida” (Cgil, Cisl e Uil contro l’annuncio del ministro Luigi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Giugno : Il lato B del caso Csm : le accuse a Pignatone e i misteri di Zinga : Intrecci Zinga, Lotti e Palamara. Il Pd: “No comment”. Il pm: “Parlo il 2 luglio” Scandalo Csm – Intercettazione tra il renziano e il magistrato sotto inchiesta: i due parlano di “Nicola” per nomine e Garante di Ilaria Proietti Le due curve Sud di Marco Travaglio La banchina di Lampedusa invasa da due fazioni di esagitati che salutano la capitana Carola Rackete appena sbarcata e arrestata, alcuni insultandola e altri esaltandola, è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Giugno : Cacciare Atlantia ora si può. Pronta la relazione degli esperti del governo sulle colpe del gruppo Benetton : Lo scoppio Il Ponte Morandi non c’è più. Ore 9.37: esplose le pile 10 e 11 500 chili di dinamite – 3.400 le persone evacuate Ci sono il sindaco Bucci e il governatore Toti Tra i due vicepremier è il gelo, ma “oggi siamo qui per la città” di Oreste Ninfole La Sacra Famiglia di Marco Travaglio E niente, in questa valle di lacrime non si fa che piangere a dirotto. Avevamo appena finito di commuoverci per i caldi abbracci e i ...

"Vincere" : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 30 giugno : L'intervista a Giuseppe Sala. Zingaretti risponde ai nostri lettori. Le nuove rivelazioni esclusive dello scandalo Csm. L'odio online. E chi vincerà il premio Strega. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Vincere, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola da domenica ...