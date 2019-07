Il Segreto rumor | chi esce di scena e chi torna? Anticipazioni spagnole

Il Segreto - rumor spagnoli : dopo ADELA e ANTOLINA - chi muore? [anticipazioni] : Le attuali puntate spagnole de Il Segreto sono all’insegna dell’alta tensione: dopo le morti di ADELA (Ruth Llopis) e ANTOLINA (Maria Lima), andate in onda di recente nella penisola iberica, qualcun altro potrebbe infatti lasciare la telenovela in maniera definitiva. Anche se per ora si tratta di rumor, e non di anticipazioni vere e proprie, cerchiamo un po’ di fare chiarezza sulla vicenda. Il Segreto, spoiler: ecco come sono ...