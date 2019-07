Il Segreto anticipazioni | CARMELO e BERENGARIO sono nei guai | ecco perché

Anticipazioni Il Segreto - puntate fino al 19-07 : Saul e Julieta diventano marito e moglie : Hanno attraversato ostacoli a non finire ma, finalmente, nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio, Saul e Julieta riusciranno a realizzare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie. fino all'ultimo momento, però, gli sposi avranno il timore che Eustaquio Molero possa portare a termine la sua vendetta, facendo loro del male. Le trame della prossima concederanno ampio spazio anche ad altri protagonisti a partire ...

Il Segreto - anticipazioni dal 15 al 19 luglio : Elsa vicina al medico di Puente Viejo : Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda dal 15 al 19 luglio, alle 15.30 su Canale 5, riguardano principalmente la Laguna e il suo avvicinamento con il dottor Alvaro. Quest'ultimo infatti, dopo essere stato preso a botte da dei loschi individui, riesce a trovare in Elsa la sua confidente tanto da rivelarle di essersi indebitato per salvare dei bimbi da un'epidemia avvenuta quando si trovava in Portogallo. Antolina continua a ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Elsa e Isaac escono di scena dopo le nozze : Hanno dovuto soffrire a lungo, soprattutto a causa degli intrighi di Antolina, ma finalmente Elsa ed Isaac potranno realizzare il loro sogno d'amore nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Sarà proprio la morte dell'ex ancella a permettere il loro matrimonio: la terribile donna cadrà da un dirupo nel tentativo di trascinare il marito con sé per compiere la sua definitiva vendetta. La sua morte non sarà, però, la fine dei problemi per i ...

Il Segreto rumor : chi esce di scena e chi torna? [Anticipazioni spagnole] : Le puntate spagnole de Il Segreto in onda nella prossima stagione televisiva saranno all’insegna del cambiamento: i vari forum della penisola iberica parlano infatti di un futuro salto temporale che sconvolgerà i precari equilibri di Puente Viejo. Cerchiamo dunque di capire che cosa effettivamente succederà… Il Segreto, trame: salto temporale di cinque anni? I rumor indicano che le vicende della telenovela si sposteranno dal 1926 al 1931; ...

Il Segreto - anticipazioni puntate italiane : Don Berengario e Carmelo uccidono i Molero : Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse novità interessanti. Nelle prossime puntate, di cui non è stata ancora annunciata la programmazione, a Puente Viejo arriverà Pedro, il figlio minore di Eustaquio, interpretato dall'attore Kiko Rossi. La comparsa del ragazzo creerà subito alcuni problemi. Lamberto ed Eustaquio Molero vorranno vendicarsi di Julieta Uriarte per la vicenda dei territori di Las Lagunas. Per ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Carmelo muore? : Caduto nella trappola di Fernando, Carmelo si trova faccia a faccia con l'assassino di Adela. Purtroppo sarà il Leal ad avere la peggio...

Anticipazioni Il Segreto al 19 luglio : Alvaro viene pestato a sangue - Elsa lo soccorre : Saranno puntate ricche di novità e colpi di scena quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto dal 15 al 19 luglio. In tale settimana, infatti, Julieta e Saul riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie davanti ai propri cari. Problemi in vista per Alvaro che verrà pestato a sangue da alcuni malviventi, rendendo necessarie le immediate cure di Elsa. Il dottore si troverà così a spiegare alla sua ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : ELSA e ISAAC si sposano. Poi escono? : Lieto fine nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto per la coppia formata da ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed ELSA Laguna (Alejandra Meco): i due convoleranno infatti a nozze. Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella penisola iberica per comprendere meglio come si arriverà alla felice svolta. Il Segreto, spoiler: Antolina è morta Negli episodi andati in onda di recente, ovviamente in Spagna, ISAAC è rimasto vedovo: la psicopatica ...