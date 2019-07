Il ragazzo in sedia a rotelle sollevato dal pubblico al concerto rock | la foto è virale

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) È uno sguardo felice quello di Alex. È a un, ma soprattutto sta facendo una cosa che insembrerebbe impossibile. Grazie ai ragazzi che erano sotto il palco, Alex è riuscito ad arrivare sopra la folla, è stato, in mezzo a più di 100mila persone, insieme alla sua carrozzina, come una verastar. Ilgrafo Daniel Cruz ha immortalato il momento in cui Alex è più in alto di tutti gli altri al Resurrection Fest uno dei più importanti festival spagnoli di musica hardche si svolge in Galizia. Cruz è specializzato indi concerti, ma non gli era probabilmente mai capitato uno scatto simile diventatoe condiviso da decine di migliaia di persone su Instagram. «Momento epiquisimo del @resurrectionfest», «Momento epicissimo del Resurrection Fest», ha scritto accanto all’immagine. Decine i commenti soprattutto sull’umanità del momento e ...

