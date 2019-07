Il presidente del Consiglio Conte ha detto che Lorenzo Fontana sarà il prossimo ministro

Il ministro delle Finanze del Messico si è dimesso in polemica con il presidente López Obrador : Il ministro delle Finanze del Messico, Carlos Manuel Urzúa Macías, ha dato le dimissioni in polemica con il presidente del paese, Andrés Manuel López Obrador. In una lettera indirizzata al presidente, e resa pubblica anche su Twitter, ha spiegato di

Cordoglio del presidente del consiglio comunale per la morte di Giorgio Sparacino : Carmela Minioto esprime il suo Cordoglio, da presidente del consiglio comunale e da modicana, per la prematura scomparsa di Giorgio Sparacino

Angelino Alfano presidente del policlinico San Donato : Cambi al vertice nei consigli di amministrazione degli ospedali del Gruppo San Donato. Paolo Rotelli lascia carica. Angelino Alfano nuovo presidente

Barcellona - il punto tra Griezmann e Neymar : le parole del presidente Bartomeu : Sempre nuovi aggiornamenti per quanto riguarda Griezmann e Neymar al Barcellona, con i ‘capricci’ dei due calciatori che li spingono verso la Catalogna. Uno vorrebbe pagare di tasca propria la clausola rescissoria, l’altro è ai ferri corti con il PSG. Secondo ‘Sport’, i blaugrana pagheranno la clausola rescissoria del francese nelle prossime 48-72 ore. Il club catalano sta valutando la modalità migliore per il ...

Il Pd apre la Commissione statuto anche a docenti e al presidente dell'Arci : anche due professori e il presidente dell’Arci nella Commissione statuto del Partito democratico. Si tratta del docente di Scienze politiche Mauro Calise, del professore di Sociologia Michele Sorice e di Francesca Chiavacci, vertice dell’associazione, che fece campagna per il “no” al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che portò alle dimissioni di Matteo Renzi. Lo apprende l’Ansa.Nella Commissione, ...

Rieletto Rutelli come presidente Anica del prossimo triennio : Roma – L’Assemblea dell’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica) ha eletto questa mattina Francesco Rutelli nel ruolo di presidente per il prossimo triennio. Su indicazione unanime delle tre Sezioni (produttori, distributori, industrie tecniche) Rutelli e’ stato dapprima designato dalla Giunta Anica come unico candidato, e oggi Rieletto a scrutinio segreto ...

Lecce - aggiornamenti sulle condizioni dell’ex presidente Semeraro : le parole del figlio : Parla Rico Semeraro, figlio di Giovanni, ex presidente del Lecce, ricoverato per uno scompenso cardiaco da domenica sera al Vito Fazzi: “La situazione è stabile, il suo quadro clinico viene monitorato costantemente, ma papà è tranquillo e cosciente”. “Nella problematicità del quadro clinico, che lo vede ancora in prognosi riservata – continua Rico Semeraro – devo attestare l’affetto e la vicinanza di ...

Von der Leyen a Bruxelles - la presidente designata della Commissione tesse tela voto : La settimana piu' lunga di Ursula von der Leyen e' iniziata. La presidente designata della Commissione e' da domenica a Bruxelles per tessere la tela politica che la portera' al voto della plenaria del Parlamento europeo martedi' prossimo, quando l'assemblea di Strasburgo si esprimera' a maggioranza e con voto segreto per approvare o respingere la nomina decisa dai leader nella lunga maratona negoziale della settimana scorsa. Il voto non e' ...

Le notizie del giorno – Guai Torino e Spal - la festa ‘hot’ Usa femminile - grave l’ex presidente del Lecce : Torino, PETRACHI PORTA VIA L’ARCHIVIO – Dieci anni di lavoro. Dieci anni di giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto del Torino di Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo ...

Unesco : Gruppo Zaia - altro successo internazionale del nostro presidente : Treviso, 8 lug. (AdnKronos) - “Dopo le Olimpiadi invernali, oggi festeggiamo le Colline del Prosecco. È un anno fantastico per il nostro Veneto, e il merito è di Luca Zaia, un presidente di Regione capace di raggiungere questi due importanti obbiettivi in poche settimane”. È il commento raggiante de

Accademia del profumo - Ambra Martone nuovo presidente : Ambra Martone è il nuovo presidente di Accademia del profumo. Le passa il testimone - dopo dieci anni - Luciano Bertinelli che ha sempre lavorato nel mondo...

Accadde oggi : nel 1978 Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica - dopo ben sedici scrutini : Era l’8 luglio 1978 quando, dopo ben sedici scrutini, Sandro Pertini venne eletto Presidente della Repubblica Italiana. In dodici dei sedici scrutini necessari all’elezione di uno dei presidenti più amati del nostro Paese, era Giorgio Amendola ad essere in testa. Alla fine la maggioranza fu schiacciante: a favore di Pertini 832 voti su 995. Sandro Pertini era nato a Stella, in Liguria, nel 1896, e fu il primo, se non l’unico, ...

HONOR e Huawei hanno standard di qualità più elevati della media. Parola di presidente : Gli elogi ricevuti di recente da un possessore di HONOR 4X hanno permesso al produttore cinese di esaltare gli standard di durabilità dell'azienda L'articolo HONOR e Huawei hanno standard di qualità più elevati della media. Parola di Presidente proviene da TuttoAndroid.