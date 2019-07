Il nuovo primo ministro britannico saprà litigare

Mulan - c’è il primo trailer del nuovo live action Disney : ecco quando uscirà al cinema : FQ Magazine Elisa Isoardi: “Adesso non voglio un uomo, mi basta un barboncino” Tra Kill Bill e un qualsiasi wuxiapian. Il trailer del remake live action di Mulan targato Disney rimescola le carte del dejà vù e sembra scostarsi un pochino dall’originale animazione del 1998. Nel ruolo di Mulan è Liu Yifei, la 32enne attrice di origine cinese, ma ...

«Mulan» - il primo trailer del nuovo live-action Disney : Mulan, le prime immagini del live-action DisneyMulan, le prime immagini del live-action DisneyMulan, le prime immagini del live-action DisneyPiù violento del cartone che fu, con le spade sguainate e i nemici trafitti. Il trailer di Mulan, il primo che la Disney abbia diffuso online, sembra aver cambiato l’assetto della pellicola originale. Sembra averne ridotto la magia per fare spazio a qualità tutte umane. Non c’è Mushu, nel filmato, né ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cagliari. Manni/Bonifazi : primo sigillo! Scampoli/Varrassi : il nuovo che avanza : Una conferma e una gradita sorpresa. Cagliari cambia le gerarchie del Campionato Italiano dopo due tappe in fotocopia, con gli stessi vincitori. In Sardegna arriva in campo maschile il primo sigillo stagionale di Manni/Bonifazi che non scendono dal podio un anno a questa parte e rappresentano la continuità nel circuito tricolore. La novità, invece, arriva dalle donne con Scampoli/Varrrassi, che si apprestano a rappresentare l’Italia all’Europeo ...

L'Europarlamento sceglie il nuovo presidente : Sassoli favorito - al primo giro mancano 7 voti : Fumata nera per l'elezione del presidente del Parlamento europeo. Nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario. L'eurodeputato Pd Davide Sassoli ha ottenuto 325 voti, sette in meno di quelli necessari per essere eletto. La verde Ska Keller ha avuto 133 voti, Sira Rego 42 e Ian Zahradil 162

LIVE Cecchinato-De Minaur 0-6 - 4-6 - 6(5)-7 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : siciliano di nuovo fermato dall’australiano al primo turno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Cecchinato, inesistente nel primo set, ha reagito con l’orgoglio nel secondo e soprattutto nel terzo set, ma ciò non è bastato per giocarsela contro un superiore De Minaur su questa superficie. 5-7 FINITA! De Minaur batte Cecchinato per 3-0 in 2h04′ (6-0, 6-4, ...

[FOTO]Casillas di nuovo in campo : “Si torna a lavoro - primo giorno” : Iker Casillas torna ad allenarsi. Dopo l’infarto che lo aveva colpito il primo maggio durante un allenamento, il portiere spagnolo ha ripreso a lavorare sul campo. Il 38enne è ancora del Porto: il contratto scadrà a giugno 2020. La sua soddisfazione in un tweet: Vuelta al trabajo. Primer día. @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2019 Tutto il mondo applaude quest’uomo per il suo ...

Modena. Primo nuovo daspo a posteggiatore abusivo : Il Primo cosiddetto “daspo urbano” a Modena, in base alle nuove norme del “Decreto sicurezza”, è stato notificato dalla Polizia

Andrea Montis in radio con il primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas” - estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” : ALL MUSIC NEWS Andrea Montis in radio con il primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas”, estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” “Stare un giorno a Las Vegas”, in streaming e digital download, dal 21 Giugno on air in radio il primo singolo di Andrea Montis, su etichetta On the set, prodotto,arrangiato e scritto dallo stesso cantautore sardo. Andrea: -Stare un giorno a Las Vegas è un viaggio intrapreso con la pretesa di ...

Il nuovo primo ministro britannico sarà uno tra Boris Johnson e Jeremy Hunt : Da sinistra, Boris Johnson (foto: Peter Summers/Getty Images) e Jeremy Hunt (foto: Chris J Ratcliffe/Getty Images) Da qualche settimana nel Regno Unito il tema principale non è più la Brexit ma la corsa per la leadership nel partito conservatore che si è aperta ufficialmente con l’annuncio delle dimissioni della premier Theresa May, il 24 maggio scorso. In gioco non c’è solo il destino di un partito, che alle ultime elezioni europee ...

Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova : eccolo in tanti render : Huawei Nova 5 Pro è il protagonista di una serie di indiscrezioni e apparizioni in Rete, grazie alle quali possiamo farci un'idea del suo possibile design L'articolo Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova: eccolo in tanti render proviene da TuttoAndroid.

Uscita di Watch Dogs Legion ufficiale all’E3 2019 : nuovo trailer e primo gameplay : Che Watch Dogs Legion fosse in sviluppo nelle laboriose fucine di Ubisoft non è di certo un segreto. Una manciata di giorni fa, il colosso francese ha infatti annunciato con un primo teaser il terzo capitolo della celebre saga tutta hacking e spionaggio. In occasione dell'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo, attualmente in corso in quel di Los Angeles, abbiamo però potuto scoprire assai di più su questo promettente titolo, che ...

I dieci candidati alla nomina di nuovo primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro