Il ministro delle Finanze del Messico si è dimesso in polemica con il presidente López

Abusi sessuali su migranti - condannato ex ministro norvegese : una delle vittime era minorenne : L'ex ministro norvegese Svein Ludvigsen è stato condannato a cinque anni di prigione per aver abusato sessualmente di tre giovani richiedenti asilo quando era governatore regionale. Lo...

Le foto delle grandi proteste a Praga contro il primo ministro ceco Andrej Babiš : Vanno avanti da settimane e chiedono le dimissioni del capo del governo, accusato di essere coinvolto in un grande scandalo

Matteo Salvini “Tria nostro ministro - porterà avanti taglio delle tasse” : Matteo Salvini “Tria nostro ministro, porterà avanti taglio delle tasse” Giornata di riunioni importanti dalle parti di Palazzo Chigi. Questa mattina si sono riuniti – per un vertice – il primo ministro Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Nel vertice si sono affrontati presumibilmente i temi più scottanti dell’agenda politica: dalla riforma della giustizia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica l’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

"Contro Lula fu complotto". In Brasile scoppia lo scandalo delle chat riservate tra procuratori e il ministro della Giustizia : Il ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro, e diversi procuratori complottarono per fare in modo che Luis Inacio Lula da Silva finisse in carcere e non potesse, di conseguenza, candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018. E’ quanto emergerebbe da una mole di documenti riservati, mail, discussioni in chat private, foto, filmati parzialmente pubblicati da ’The intercept”, il sito di notizie fondato da Glenn ...

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Proroga al 22 luglio dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi - il ministro ha firmato : Più tempo per la liquidazione delle imposte è ciò che prevede un dpcm, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha già vidimato. Il ministro Tria infatti ha fatto recapitare il dpcm sulla scrivania del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che adesso deve a sua volta firmarlo per l'ufficialità definitiva. Il decreto sposta la scadenza 2019 al prossimo 22 luglio, 21 giorni in più ...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

L’elemosiniere del Papa : "Giusto aiutarli | Ma Salvini è il ministro delle bollette?" : Konrad Krajewski a NewsMediaset torna sulla sua iniziativa a Roma: “Se ho commesso un reato ne pagherò le conseguenze. Per gli arretrati faremo una colletta. Ho sconvolto qualcuno? Meglio, capirà che è giusto aiutare quelle persone"

Il primo ministro della Lituania si dimetterà - dopo aver mancato l’accesso al ballottaggio delle presidenziali : Il primo ministro della Lituania, Saulius Skvernelis, ha annunciato domenica che darà le sue dimissioni dopo che non si è qualificato al ballottaggio previsto delle elezioni presidenziali, per le quali aveva deciso di candidarsi. I risultati parziali dicono che i